È un Forlì a ritmo da primato. Ora un’altra insidia: il Sant’Angelo

Il Forlì, in uno dei rari turni infrasettimanali, attende domani la visita del Sant’Angelo. La truppa di mister Mauro Antonioli torna in campo dopo il 2-2 portato a casa sabato da Prato. Un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca ai biancorossi che, dopo aver concluso il primo tempo col doppio vantaggio, si sono visti riacciuffare dai padroni di casa con una rete messa a segno dai lanieri nei minuti di recupero del match. A quota 14 il Forlì ha accorciato la distanza dalla capolista Ravenna (17) battuta dal Victor San Marino (16) che ha scavalcato i galletti assieme all’Imolese (15) terza.

Al di là dei due punti lasciati in terra toscana i biancorossi stanno viaggiando a un’andatura da primato. Dopo le due prime sconfitte, infatti, nelle sei gare seguenti, con quattro vittorie e due pareggi, hanno messo in cascina la bellezza di 14 punti: meglio soltanto il Victor San Marino (15).

Il Sant’Angelo, prossima avversaria, è invece a metà classifica a quota 10 punti, 7 dei quali conquistati in trasferta dove la squadra rossonera ha vinto con Corticella (1-3) e Aglianese (0-1), pareggiato con la Sammaurese (3-3) e perso solamente in casa del Ravenna (2-1). Arriva al Morgagni dopo il 2-0 rifilato al Mezzolara grazie alle reti di Lanzi e Gobbi: è stata la prima vittoria casalinga. Sulla panchina del Sant’Angelo, da inizio ottobre, siede Antonio Palo, avvezzo al 4-3-3 ed ex di Caronnese e Legnano: dopo quattro turni ha rilevato Achille Mazzoleni. Con 12 centri, gli stessi dei galletti, il Sant’Angelo vanta il quinto attacco del girone D con Francesco Gobbi, confermato dopo i 14 centri di anno scorso, cannoniere con cinque centri. Molto peggio ha fatto la difesa già battuta 13 volte, quartultima del raggruppamento.

I principali acquisti estivi sono stati il difensore russo Maximiliano Uggè (ex stopper in serie C di Monza, Gozzano e Gubbio) e la coppia di attaccanti formata da Simone Bramante, prelevato dall’Arezzo e già in serie C con Carrarese e Borgosesia, e Matteo Principe che, nei due ultimi tornei ha segnato 49 reti con Pavia (Eccellenza) e Anacapri (Promozione).

La società di Lodi, fondata nel 1907, vanta nel suo curriculum 13 campionati di serie C e un lontano precedente in Seconda Divisione, l’attuale serie B, nel 1921-22. Quattro i precedenti tra i due club. I primi tre risalgono ai campionati di serie C1 dell’era di ‘Vulcano’ Bianchi tra il 1979-80 e il 1981-82. Dopo oltre quarant’anni le due squadre si sono di nuovo trovate faccia a faccia anno scorso: il Forlì s’impose 0-1 in trasferta (penalty di Amedeo Ballardini) e 2-1 (reti di Varriale e Biancheri). Bilancio complessivo di quattro vittorie a due, con due pareggi, per il Forlì.

Per la gara di domani mister Antonioli, oltre a Bonandi, non potrà contare sul difensore Diego Rossi, espulso per doppia ammonizione sabato a Prato.