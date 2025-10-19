E’ un Poggibonsi affamato di punti. Assalto al San Donato Tavernelle

Si è assistito spesso a incontri da crocevia tra Poggibonsi e San Donato Tavarnelle. Il match odierno detiene in parte tali caratteristiche. Vero che il campionato di serie D non ha ancora varcato il limite delle dieci giornate - la soglia fatidica, secondo molti, per capire con minore approssimazione i futuri scenari di una stagione - e da questo punto di vista non si potrebbe certo parlare per i giallorossi di una sfida da chiamata finale: il calendario non indica neppure la terza décade di ottobre. D’altro canto la particolare situazione di classifica e una prossima sequenza di confronti con rivali non proprio da piani bassi, spingono i Leoni a guardare alla gara di questo pomeriggio allo stadio Stefano Lotti come a una sorta di appuntamento con un unico risultato a disposizione. Occorre quindi, per il gruppo, recuperare un po’ di fiducia ed evitare allo stesso tempo di ritrovarsi troppo distaccato dalle rivali nel cammino per la salvezza. A circa diciassette anni dalla sua ultima apparizione sul campo da calciatore del Poggibonsi, Gabrio Gamma (nella foto) si appresta adesso a difendere i colori della sua città da allenatore titolare. Un esordio, insomma, per effetto della decisione maturata in settimana in seguito alla scelta della società di sollevare dall’incarico Federico Barontini. Il Poggibonsi di Gamma ha davanti oggi un solido San Donato Tavarnelle, capace di una buona partenza con il confermato tecnico Vitaliano Bonuccelli e forte anche del contributo di Leoni di ieri. Appena due settimane fa ad Altopascio i gialloblù hanno perduto contro il Tau l’imbattibilità, interrompendo la striscia utile sulla quale stavano contando con l’intento di costruire un cammino non solo da semplice zona tranquilla. Per poi chiudere in parità, 1-1, il faccia a faccia con il Follonica Gavorrano di domenica scorsa al Leonardo Pianigiani. Anche Gistri e compagni, dunque, cercheranno di riprendere confidenza con la vittoria per onorare un cammino 2025- 2026 cominciato sotto ottimi auspici. Pippi ancora assente nel Poggibonsi, che torna ad affidarsi, rispetto alla trasferta di Foligno, all’apporto dell’esterno Ponticelli. Chissà che Gamma non opti per l’impiego già in avvio dell’ attaccante Giustarini, dopo l’assaggio nella ripresa in Umbria. Per il resto sarà fondamentale comprendere pure la fisionomia dei singoli interpreti e il modulo individuato da Gamma, nel tentativo di permettere al Poggibonsi di riassaporare un successo che manca all’ambiente di viale Marconi ormai da mesi, ben sei per l’esattezza.

Paolo Bartalini