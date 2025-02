E’ un Poggibonsi che sogna l’impresa. L’attaccante Vitiello torna disponibile

Vitiello (nella foto) torna a disposizione per il derby. Il Poggibonsi recupera il suo realizzatore principe, anche se forse non fra i titolari per via di carenze di minutaggio a causa delle avversità a livello fisico conosciute nelle ultime settimane. Più in generale, comunque, i Leoni ritrovano adesso una sua fisionomia di organico, dopo le tante defezioni conosciute nell’arco del torneo. Pesa però nella circostanza l’assenza per squalifica di Bigica a centrocampo, dopo il cartellino rosso di domenica scorsa con il Ghiviborgo nei novanta minuti terminati con il 2-1 in rimonta in favore degli ospiti. Leoni chiamati a mettere in campo la necessaria determinazione, la giusta concentrazione in un incontro "diverso" all’interno del calendario della serie D girone E. Da questi pensieri dovranno essere animati i giallorossi, nel pomeriggio del confronto in programma allo stadio Artemio Franchi. Sfida che arriva in un momento alquanto delicato per il Poggibonsi, a giudicare dai verdetti del recente periodo e da una classifica che mostra adesso tutte le sue insidie nel differenti settori. E soprattutto in quel centro della graduatoria "allargato", che giunge a lambire l’area dei playout, sulla base di quanto sta vivendo il Poggibonsi alle prese con le correnti negative da tenere a distanza. Nell’ottica di un passaporto per la permanenza nei dilettanti nazionali da ottenere al più presto. Michele Beoni rimpiazza anche oggi al timone Stefano Calderini, che sconta la quarta giornata di stop sulle quattro che gli erano state inflitte a fine gennaio: provvedimento successivo alla partita di Ostia Lido. Valutazioni in materia di schieramento che potrebbero essere compiute dallo staff tecnico anche stamane, in vista di quello che sarà poi il varo definitivo dell’undici di avvio. In una rosa nella quale si riaffaccia anche Martucci tra i difensori under, mentre il quasi omonimo e coetaneo Marcucci potrebbe avere spazio dal fischio di inizio nella mediana priva dell’apporto di Bigica. Altre ipotesi rimangono al vaglio degli addetti ai lavori, per un Poggibonsi da tempo in cerca di un giusto riscatto, eppure ancorato a scenari che permangono non troppo rassicuranti a livello di equilibri con le dirette concorrenti.

Si è concluso con il punteggio di 2-2, infine, l’impegno degli juniores nazionali – disputato ieri pomeriggio al sussidiario dello stadio Stefano Lotti – con l’Orvietana. Poggibonsi ora a quota 24 nel raggruppamento della lettera H caratterizzato dall’indiscussa leadership della Roma City in un podio tutto romano (Ostia Mare, Trastevere) cui fa seguito la formazione del Siena.

Paolo Bartalini