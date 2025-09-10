È una Civitanovese promossa: "Fatto bene nelle prime due gare"

di Francesco Rossetti

"Non potevo aspettarmi altro da questo inizio, siamo usciti bene contro due formazioni toste come Sangiustese e K Sport. Tuttavia, non abbiamo concluso nulla. Dobbiamo continuare con testa, umiltà e voglia di sacrificio". Parla così Filippo Lorenzoni, il centrocampista della Civitanovese costituisce un punto di riferimento del nuovo corso rossoblù. Ripensando al pareggio interno contro il K Sport (0-0): "abbiamo affrontato la partita – commenta soddisfatto il classe 2003 – nella maniera giusta, con un’ottima fase difensiva. L’avevamo preparata bene, consapevoli della forza di una squadra che ha confermato quasi tutto il pacchetto dello scorso anno, aggiungendo dei rinforzi anche di categoria superiore". E con un pizzico di rammarico aggiunge: "mi mangio le mani perché magari avremmo potuto fare qualcosa in più dopo l’espulsione di Torelli. Sono mancati un po’ di coraggio e intraprendenza, ma ci prendiamo questo punto pensando già alla prossima".

Però è necessario aumentare la fase offensiva per pensare di vincere. "Sicuramente – ammette –, ma adesso che siamo al completo, possiamo migliorare anche da quel punto di vista, lavorandoci su. È normale che Handzic, essendo arrivato da poco, debba entrare a pieno nei meccanismi. Ma Haris è la punta che serviva: ci appoggiamo tanto a lui e sappiamo che può sempre creare qualcosa". Il pensiero va all’incontro di domenica, con la Civitanovese che sarà ospite della Fermana. "Dei gialloblù – spiega - conosco giusto il centrocampista Rogerio Maquiesse e il portiere Raccichini. Si tratta di una squadra del tutto nuova, sarà una partita molto insidiosa". Lorenzoni, che compone il centrocampo a 3 disegnato dal tecnico Mercanti, spiega che proprio la mezzala è il suo "ruolo naturale. In serie D – ricorda il calciatore che in passato ha giocato con L’Aquila, Livorno e Atletico Mariner –, spesso venivo utilizzato come terzino per il discorso degli under, ma nasco mezzala. L’allenatore, avendomi allenato alla Primavera della Fermana, sa bene dove posizionarmi". Il calciatore è di Magliano di Tenna, ma è nato a Civitanova: "perciò – conclude – è un orgoglio difendere i colori della città che mi ha dato i natali". La Civitanovese dovrebbe presentarsi al Recchioni con quasi tutti gli effettivi. Sarà disponibile il difensore Luciani, che aveva rimediato un taglio all’altezza del mento. Il collega di reparto Romero è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. In panchina ci sarà lo stesso tecnico Mercanti, che ha scontato la squalifica.