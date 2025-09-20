È una Civitanovese su di giri dopo la Coppa

Il successo in Coppa Italia contro la Sangiustese ha ridato alla Civitanovese quel morale che serviva in vista di una partita complicata come quella di domani, contro il Matelica. Pur maturata ai calci di rigore, la vittoria ha permesso di voltare pagina rispetto alla sconfitta di Fermo, ma restano alcune criticità. Il nodo principale riguarda la fase offensiva: in quattro uscite, i rossoblù hanno realizzato soltanto due reti, di cui una su punizione. A funzionare è invece la fase difensiva, con tre gol incassati e, più in generale, la sensazione di poter tenere anche al cospetto di compagini attrezzate come K Sport e Sangiustese. Pure l’avversario di domenica si presenta ostico, con un organico di categoria a disposizione del tecnico Ciattaglia. "Una partita – riflette Daniele Marinelli, ex allenatore di Montegranaro e Maceratese – in cui entrambe si presenteranno galvanizzate dai rispettivi successi in Coppa. Ma il Matelica lo sarà ancor di più, ereditando anche il trionfo in campionato con il Montefano. I biancorossi sono una squadra esperta, con diversi elementi importanti come il portiere Ginestra o gli attaccanti Allegretti e D’Errico. La Civitanovese? L’ho vista dare del filo da torcere al Montecchio, ma dipende un po’ dal proprio capitano Visciano. Ha tanti giovani che corrono molto, portando la palla ad Handzic. Chi parte favorita? Direi il Matelica, ha una rosa più d’esperienza. Credo che sarà una gara molto tattica, in cui le formazioni cercheranno soprattutto di non commettere errori. In casa, i rossoblù non vincono da molto e una sconfitta sarebbe pesante per il morale".

Intanto, la società del patron Profili ha ingaggiato il difensore di origine irlandese, Ryan Fagan, classe 2006 che arriva in prestito da L’Aquila 1927. In vista della gara contro i biancorossi (inizio alle 15.30), mister Mercanti recupera anche il centrale Luciani. I rivieraschi dovrebbero presentarsi con tutti gli interpreti a disposizione.