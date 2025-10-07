E’ una K Sport ruggente. Urbania ha fatto l’impresa

Dopo cinque giornate c’è solo una squadra al comando: la K Sport Montecchio Gallo. In una classifica chiaramente corta, vista l’esiguità delle partite giocate. Le quattro provinciali si stanno dando da fare dimostrando di potersi ritagliare in questo campionato un ruolo di primo piano. Due le squadre imbattute: la K Sport e la Fermignanese, due quelle che non hanno mai vinto: la Civitanovese e la Jesina. Domenica cinque vittorie delle sei sono arrivate in trasferta.

Il blitz della K Sport è commentato dal direttore generale della società Matteo Mariani. "Torniamo da Fabriano con tre punti importanti per la nostra classifica. Abbiamo giocato un buon primo tempo, dove oltre al bel gol del vantaggio di Carta su calcio di punizione, abbiamo avuto la possibilità anche di raddoppiare ma non ci siamo riusciti. Lasciare il risultato in bilico in questo equilibrato campionato di eccellenza risulta sempre molto rischioso ma ancora una volta siamo stati bravi anche a soffrire, senza concedere particolari occasioni da rete al Fabriano per l’intero incontro. Il nostro avversario, pur avendo cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione, ha dimostrato di essere squadra rodata e ostica, che merita assolutamente la classifica attuale".

Successo esterno dell’Urbania sul campo della Civitanovese. "Una grande vittoria – sottolinea il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi – ottenuta contro una squadra in salute e reduce da risultati positivi tra campionato e coppa. Bravi i ragazzi, compresi quelli che sono subentrati, che hanno dato un segnale importante dopo la giornata negativa di Montefano".

Pari casalingo della Fermignanese contro un volitivo Montegranaro. "È stata una partita molto fisica e tattica – spiega il giorno dopo il direttore sportivo della Fermignanese Alessio Monceri – abbiamo affrontato una squadra forte ma nonostante ciò ci siamo comportati bene. Dobbiamo uscire da questa gara soddisfatti ma anche con un po’ di amaro in bocca perché il pareggio loro su rigore è frutto di una nostra ingenuità, ma va bene così ora prepareremo al meglio la gara contro la Sangiustese".

Uno a uno (a fianco foto Colocci) tra Urbino-Montefano. "Pareggio dolce amaro – commenta il direttore generale dei ducali Ivan Santi – il Montefano alla fine ha meritato il pareggio ma noi dovevamo gestire meglio il vantaggio. Purtroppo abbiamo regalato i primi quindici minuti della ripresa e in quel contesto ci hanno puniti. Le tre partite settimanali e le poche rotazioni a disposizione di mister Mariani si sono fatte sentire. Andiamo avanti con la massima fiducia perché questo è un gruppo tosto e prepariamoci alla prossima battaglia cercando di recuperare qualche giocatore".

I bomber. Nella speciale classifica dei marcatori al comando c’è Giovanni Cordella, attaccante della Fermignanese autore finora di 5 reti; 4 gol Diego Gigli (Osimana). 3 reti: Marco Fiorani (Urbino), Stefano Spagna (Trodica) e Diego Allegretti (Matelica).

La squadra della settimana. 1)Casadei (Urbania), 2)Nisi (Urbino), 3)Salvucci (Tolentino), 4)Urbinati (Montegranaro), 5) Passalacqua (Trodica), 6) Carta (K Sport Montecchio Gallo), 7)Cantucci (Fermignanese), 8)Bracciatelli (Fabriano Cerreto), 9)Rodriguez (Fermana),10)Palmucci (Montefano), 11) Minnozzi (Jesina). All Protti (K Sport Montecchio Gallo).

Amedeo Pisciolini