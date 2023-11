E’ una Pianese inarrestabile che sa solo vincere. Prosperi elogia Kouko: "Ha qualità superiore"

Un’altra vittoria, un’altra grandissima prestazione. La Pianese, in 10, è riuscita a battere anche il San Donato Tavarnelle. Continua, in vetta, la sua marcia solitaria.

"La prima parte della gara – ha detto l’allenatore bianconero Fabio Prosperi (nella foto) – l’abbiamo fatta bene, ma con qualche piccola disattenzione fisiologica, considerando le tre trasferte consecutive, lo scontro diretto con il Livorno, di grande intensità e anche dispendioso mentalmente. Poi tra il primo e il secondo tempo ho chiesto alla squadra di stare più attenta, ma anche di non rinunciare a segnare, pur rischiando qualcosa. Altrimenti saremmo stati dietro tutta la partita. E infatti potevamo realizzare l’1-0 anche prima di quando è avvenuto".

L’attacco bianconero è salito a quota 28 reti, è il migliore del girone. "Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra i gol fatti e i gol subiti – ha affermato Prosperi –. E’ normale che una squadra che segna così tante reti possa anche concederne qualcuna. Per quello che produciamo e quello che subiamo, il rapporto credo sia buono, non dico ottimo perché si può sempre migliorare. Contro il San Donato Tavarnelle gli attaccanti si sono scarificati tantissimo, anche il primo tempo perché venendo da tre partite di fila era giusto difenderci un pochino di più. I ragazzi hanno fatto davvero una partita da squadra: Alagia rientrava a ‘pieno regime’, nomino lui perché ha sofferto, si è fatto male, ha giocato poco, è entrato e ha dato tantissimo. Lo stesso Pinto che è stato fuori qualche partita. Io non prendo in esame quanto giocano, ma quanto e come si allenano".

A decidere il match Kouko. "Se anche non avesse segnato non sarebbe cambiato il mio giudizio – ha chiuso il mister della Pianese Fabio Prosperi –. Daniel è stato anche fuori, quando ha giocato ha fatto benissimo, con il Livorno è stato il migliore in campo senza ombra di dubbio, oggi lo stesso. Non contano i gol che fa: è un giocatore atipico che ha una qualità nettamente superiore agli altri e quando sta bene è quasi imprendibile".