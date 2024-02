E’ una Robur matura e determinata. Il +10 sul Signa è un’ottima garanzia

Missione compiuta: dopo il pareggio con lo Scandicci, il Siena è tornato a vincere, battendo in rimonta la Rondinella Marzocco e tenendo a debita distanza (10 punti) il Signa che continua a mietere vittime su ogni campo. Una prova di maturità, per i bianconeri, andati sotto dopo neanche venti minuti di gioco e nell’intervallo già in vantaggio. Alla distanza, i valori, diversi, delle due squadre sono venuti fuori, nonostante le ormai ataviche difficoltà dettate dalle condizioni del campo, in particolare in alcune zone (il Consiglio di Stato ancora tace), e una condizione fisica he non è propriamente quella dei giorni migliori. Scotto da pagare, dopo la rincorsa presa senza una preparazione alle spalle e un rush finale da affrontare con la carrozzeria brillante.

Alle porte anche lo scontro diretto con il Signa (in programma domenica 10 marzo al Berni, all’andata finì 0-2 con le reti di Ricciardo e Galligani): una partita che vale doppio e che, in caso positivo, potrebbe accelerare i tempi dei festeggiamenti. La Robur, però, guarda una partita alla volta e il prossimo step, per Bianchi e compagni, sarà allo stadio Gino Manni di Colle, contro i padroni di casa della Colligiana, squadra partita con le migliori intenzioni, al momento settima a -4 dai play off e comunque inguaiata dall’exploit del Signa, al momento a +17. I ragazzi di Magrini hanno pestato l’erba dello stadio valdelsano già due volte in questa stagione, con il Mazzola nel girone di andata e con l’Asta nel girone di ritorno, impossibilitate a ospitare nei propri impianti i numerosi tifosi bianconeri: è finita 0-3 in entrambe le occasioni e i bianconeri faranno di tutto, domenica, per dare continuità alla ‘tradizione’. Non sarà della partita il lungodegente Alessio Cristiani, che sta proseguendo nel percorso di recupero: dovrebbe rientrare dopo la sosta. Alla ripresa degli allenamenti, sul campo di Uopini, nella speranza che il match con la Rondinella Marzocco non abbia lasciato strascichi, saranno da valutare le condizioni di Pagani, out domenica per un piccolo fastidio all’adduttore. Il bianconero non ha comunque subìto lesioni e per la gara con i biancorossi dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Non ci saranno squalificati.