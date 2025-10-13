E’ una Sangiovannese in grande spolvero. “Spazzata via” la Baldaccio

Arezzo, 13 ottobre 2025 – È una Sangiovannese in grande crescita quella che ieri pomeriggio si è sbarazzata senza problemi della Baldaccio Bruni Anghiari, battuta 5 a 1 dopo una partita mai in discussione. I valdarnesi chiudono la pratica già nel primo tempo. Dopo appena 3 minuti Castrovilli firma il vantaggio, sbloccando subito la partita e accendendo l’entusiasmo del pubblico, numeroso sugli spalti del Fedini. Gli uomini di Calderini dominano il primo tempo, controllando il ritmo e costringendo gli avversari nella propria metà campo.Al 22′ è Perin a raddoppiare, premiando una manovra corale precisa e incisiva. Sei minuti più tardi, al 28′, ancora Castrovilli mette il sigillo personale con la doppietta che vale il 3-0 e, di fatto, indirizza il match in maniera netta. Nella ripresa si riparte con grande intensità e dopo soli tre minuti la squadra ospite accorcia le distanze. Il nuovo entrato Bartoccini trova spazio e con un preciso tocco sul secondo palo porta in vantaggio.

Reazione immediata dei padroni di casa: Castrovilli sfiora il pareggio con la punta del piede, costringendo Vaccarecci a un intervento decisivo. Al 17' gli azzurri ristabiliscono le distanze. Punizione calciata da Noferi, Vaccarecci non trattiene e il più lesto di tutti è Ferrante, che ribadisce in rete con un tap-in preciso. Esplode la gioia in campo e sugli spalti per una rete che rappresenta la pietra tombale della partita. Al 23' Bartoccini di testa, sfiora la seconda rete per la Baldaccio che al 31' rimane in dieci. Brutto fallo di Gorini su Borri e direttore di gara non ha alcun dubbio a sventolare il cartellino rosso al giocatore tiberino. La gara era già chiusa prima, figuriamoci adesso. Nel finale anche il goal di Falugiani a chiudere una domenica di festa per il Marzocco.

E’ un momento davvero positivo per la squadra di Calderini, che dopo un avvio di stagione complicato, ha iniziato a carburare. Sicuramente ha aiutato anche una maggiore chiarezza societaria, con ruoli, adesso, ben definiti e un gruppo che rema nella stessa direzione. Anche il pubblico inizia ad appassionarsi e ieri, al Fedini, erano più di 400 gli spettatori presenti. Intanto il popolo azzurro si prepara ad invadere il campo del Valentino Mazzola, prossimo avversario. Si giocherà in anticipo sabato prossimo alla ore 15. Potrebbero essere più di 200 i tifosi della Sangiovannese al seguito.