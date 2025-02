E Villa diventa tarantolato. "Felice come non mai. Un pubblico fantastico»

Una gioia scatenata che esplode subito dopo il triplice fischio. Alberto Villa è a tratti incontenibile: corre, salta, urla, festeggia come mai fatto prima per la vittoria della sua Pistoiese nel derby contro il Prato. Una partita a cui l’allenatore arancione teneva particolarmente, come sottolineato da lui stesso nel post-partita: "Sensazioni simili era tanto tempo che non le provavo – ha spiegato Villa in sala stampa –. L’esultanza finale racchiudeva la tensione accumulata in settimana e poterla esternare in questo modo, davanti ai nostri tifosi, è stato bellissimo. In partite così le emozioni vengono fuori in modo dirompente ed è stato splendido poter festeggiare questa vittoria sotto la Curva Nord. Vedere un tifo come quello di oggi mi ha dato enorme felicità, città e pubblico hanno risposto alla grande e mi piace pensare che la tifoseria abbia ascoltato l’appello che avevo fatto sabato prima della gara".

Una partita che la Pistoiese ha sempre controllato, non rischiando quasi niente e meritando pienamente i tre punti: "In allenamento avevo cercato di entrare nella mente dei ragazzi – ha raccontato il tecnico dell’Olandesina – per far capire loro quanto la partita di oggi fosse delicata. La squadra è stata brava a interpretare determinate situazioni di gioco e ciò ci ha permesso di tenere il controllo della partita. L’unica nota negativa è stato il tiro concesso a Cozzari nella seconda metà della ripresa, che in quel determinato momento poteva farci male perché avevamo un solo gol di vantaggio. Ma per il resto non posso davvero dire niente al gruppo, che ha gettato una volta più che mai il cuore oltre l’ostacolo".

Un pomeriggio in cui si sono messi in luce singoli come Simeri e Greselin, autori rispettivamente del gol e dell’assist in occasione dell’1-0. "Non mi piace parlare dei singoli e oggi oltre tutto farei davvero fatica ad elogiarne solamente qualcuno – ha ammesso Villa –. Boccia alla prima gara da titolare ha fatto una prestazione superlativa, così come i due difensori (Accardi e Bertolo, ndr) che sono rientrati dopo un mese di assenza. A centrocampo siamo riusciti ad abbinare qualità e quantità e gli esterni hanno dato energia in entrambe le fasi, sia chi ha giocato dall’inizio che chi è subentrato. Oggi non posso parlare di un calciatore soltanto ma voglio parlare di tutta la squadra perchè se lo merita davvero".

Michele Flori