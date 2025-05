E80 Castelnovo Monti cerca la rivincita contro Francesco Francia in Serie C

L’E80 Castelnovo Monti al crocevia della sua stagione. Dopo aver perso gara-1 dei quarti di finale di Serie C davanti al pubblico amico, al termine di 40’ dove le percentuali al tiro l’hanno condannata, la formazione appenninica gioca alle 19 a Zola Predosa la rivincita sul campo della Francesco Francia, per provare a riportare la serie in Appennino, con l’eventuale "bella" in programma domenica prossima al PalaGiovanelli. Non sarà facile aver ragione dei bolognesi, che vantano un quintetto ostico e di gran carattere, ma la squadra di coach Vozza sa come si fa: lo scorso 29 marzo, infatti, Reale e compagni hanno violato il palasport avversario al termine di un match vibrante, chiuso sul 70-68 in loro favore.

Le altre. Domani alle 21,30 penultima uscita nella Poule Promozione di DR1 per il Basket Jolly (6), che alle 21,30 ospita Massa Lombarda (10): se vuole giocarsi ancora qualche chance di accesso agli spareggi, la formazione di Stachezzini deve ribaltare il -13 dell’andata per poi sperare di effettuare l’aggancio all’ultima giornata. Sempre domani, ma alle 21,15 il Basketreggio (4) riceve la capolista Giardini Margherita (12) nell’ultima giornata della Poule Retrocessione: per centrare la salvezza, i cittadini devono vincere e sperare nel contemporaneo kappao del Voltone, di scena a Rimini. Nell’altro raggruppamento sono già salve Reggiolo (12) e Correggio (10): la prima gioca domani alle 21 a Imola, la seconda posticipa a sabato la sfida casalinga delle 19 con il fanalino Audace Bombers (4).