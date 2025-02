Ecccellenza. Morazzini: "Sangiustese, adesso c’è da correre»

"L’obiettivo è prendere punti a chi ci precede sapendo che il quinto posto non è al momento sufficiente per i playoff perché K Sport e Maceratese stanno correndo". Nicolò Morazzini, difensore esterno della Sangiustese, fissa il traguardo delle prossime otto gare. "Giocheremo in casa cinque gare – osserva – e alcune saranno scontri diretti. Finora abbiamo sempre offerto delle buone prestazioni, ma dobbiamo decisamente raccogliere di più a differenza delle ultime due gare". La Sangiustese è infatti uscita battuta contro Maceratese e Montegranaro. "Contro i biancorossi abbiamo disputato un primo tempo a ritmi pazzeschi e a Montegranaro abbiamo giocato una buona gara. L’importante è ora non avere perso quelle certezze acquisite nel girone di ritorno quando le nostre prove sono state sorrette anche dai risultati". Adesso si pensa al match di domenica contro l’Urbania, formazione che precede i rossoblù. "All’andata – ricorda il giocatore – abbiamo perso in zona Cesarini, eravamo in un periodo complicato e in quella gara abbiamo preso gol su rimessa laterale, ecco la necessità di prestare attenzione a ogni dettaglio fino alla fine perché si può vincere o perdere pure all’ultimo istante". Per Morazzini è alle spalle un periodo difficile. "Mi sono infortunato nella partita contro i Portuali Ancona, purtroppo sono stato fuori quasi un mese e domenica scorsa sono rientrato".