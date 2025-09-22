Il Belvedere Grosseto acciuffa un prezioso 2-2 nel finale contro il Castelnuovo Garfagnana. La rete al novantesimo del subentrante Pecchia è valsa un punto ai rossoneri che hanno molto avuto da recriminare contro l’arbitraggio. Castelnuovo che all’esordio aveva rimediato in casa una sonora sconfitta per 5-1 dalla corazzata Viareggio, che ieri ha riposato. Mentre i grossetani avevano vinto 2-0 sul campo del San Giuliano Terme. La sfida è partita in maniera equilibrata, anche se gli ospiti sono passati in vantaggio quasi a sorpresa con Condè. A ristabilire la parità ci ha poi pensato un calcio di rigore di Frati. Celicia al 47’ ha rimandato indietro il Belvedere che si è lamentato per l’espulsione di Cret, giovane centrocampista, che ha costretto Giallini a cambiare alcune cose. Poi nel finale i rossoneri si sono buttati avanti alla ricerca del pari con gli ingressi di Pecchia e Tenci. Il primo al novantesimo ha avuto la palla buona per il 2-2 finale. Un punto che comunque consente alla formazione di mister Giallini di rimanere prima dopo due giornate.

La classifica del girone A di Eccellenza: Belvedere Grosseto 4, Larcianese 4, Sporting Cecina 4, Real Forte Querceta 4, Lucchese 4, Viareggio 3, Zanith Prato 3, Montespertoli 2, Real Cerretese 2, Massese 1 (-2), Fratres Perignano 1, Cenaia 1, Fucecchio 1, Sestese 1, San Giuliano 1, Pro Livorno 1919 Sorgenti 1, Castelnuovo Garfagnana 1.