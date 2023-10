Eccellenza (8ª giornta). Il Camaiore vuole rialzare la testa. Rientrano D’Alessandro e Geraci

In un campionato che sta palesando un equilibrio mostruoso come quello di Eccellenza Toscana (girone A), il Camaiore nell’ottava giornata (iniziata ieri con l’anticipo Cuoiopelli-Zenith Prato) sarà di scena oggi alle 14.30 sul campo del neopromosso Valdinievole Montecatini, dove arbitrerà Simone Giovannini di Prato coadiuvato dagli assistenti di linea Francesco De Feudis di Firenze e Nicol Bellè di Livorno. Le buone notizie in casa camaiorese sono i rientri del difensore D’Alessandro dalla squalifica e dell’attaccante Geraci dall’infortunio (si era stirato).

"Ora ho qualche opzione e scelta in più" dice il tecnico bluamaranto Luca Polzella, che si riferisce non solo ai due rientri ma anche al fatto che domenica scorsa contro la Cuoiopelli ha ricevuto ottime risposte da Orlandi ed Arnaldi in difesa e dal giovane tandem d’attacco Bellucci-Belluomini. "Sappiamo che la prestazione di domenica scorsa con la Cuoiopelli è stata buona ma ha portato un punticino solo – aggiunge Polzella – quindi andiamo a Montecatini per vincere, senza far troppi discorsi. Poi se c’è qualcuno che continua a pensare che questo Camaiore sia da lottare per il primo posto secondo me si sbaglia perché ci sono squadre con maggiori potenzialità e più attrezzate a livello di profondità della rosa. Io credo che se affrontiamo le cose con lo spirito giusto e l’umiltà giusta allora possiamo intraprendere un buon percorso, senza sentirsi addosso questa oppressione di dover per forza vincere e andare obbligatoriamente in cima alla classifica".

Geraci rientra tra i convocati sì ma si è allenato solo venerdì: dunque con un giorno d’allenamento nelle gambe, Polzella deve valutare bene se rilanciarlo subito dal primo minuto o se servirsene a gara in corso. Il Camaiore poi potrebbe rimettersi con la difesa tutta vecchia, con Arnaldi terzino sinistro al posto del 2004 Crecchi e dunque buttare entrambe le “quote“ under davanti, confermando la coppia col 2003 Bellucci ed il gigante 2004 Belluomini, bocciando ancora il sin qui deludente Kthella.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 D’Alessandro (Orlandi), 5 Zambarda, 3 Crecchi (2004) (Arnaldi); 8 Amico, 10 Anzilotti, 4 Biagini; 7 Da Pozzo; 11 Bellucci (2003), 9 Geraci (Kthella o Belluomini 2004).