La pausa di tre settimane non ha arrugginito la brillantezza del gioiellino Chiesanuova e non ha offuscato i sogni di primato. La magica annata dei biancorossi infatti è ripresa come era terminata, vale a dire con un’altra vittoria, la quarta consecutiva. Questa volta non c’è stata goleada da parte dell’attacco più prolifico dell’Eccellenza (10 reti nei precedenti tre successi) ma non poteva esserci spettacolo in un "campaccio" come quello del Monturano Campiglione, nettamente il più brutto della categoria e fra i più brutti della zona. Grazie al blitz 0-1 firmato da Pasqui, scelta vincente di Mobili che ultimamente lo sta preferendo a Mongiello (tra i pali ancora Carnevali, in attacco Trabelsi), il Chiesanuova è rimasto in scia alla Civitanovese e al Montefano, rispettivamente avanti 2 e 3 punti. Ha invece guadagnato sull’Urbino e adesso ha il Castelfidardo come inseguitore a tre lunghezze.

Il centrocampista Daniele Crescenzi ci parla della partita e del momento. Poteva esserci il rischio di pagare la lunga sosta e invece avete vinto sfoderando le armi della maturità e della solidità: "Non avevamo alternativa alla vittoria per continuare a sognare, non può essere diversamente dato che siamo indietro. Non si può pensare di vincere sempre segnando parecchi gol e sicuramente a Campiglione dovevamo giocare in modo diverso perché quel campo pessimo non permette altro. La pausa poteva danneggiarci, invece siamo sempre lì e stiamo dimostrando che non siamo stati campioni d’inverno per caso". Domenica il terzultimo turno. Al 99% giocherete a Villa San Filippo contro l’Osimana e in contemporanea ci sarà l’attesissimo Civitanovese-Montefano. Che succederà? "A Civitanova spero finisca in parità. Noi non saremo a Chiesanuova ma su un sintetico che conosciamo ed abbiamo imparato la lezione d’andata. Allora l’Osimana vinse 2-0 mettendoci in difficoltà con le palle lunghe, adesso sappiamo come fermarli e colpirli".

