Eccellenza. A Montefano si segue il possibile forfait del Fano

Anche a Montefano si segue con interesse le vicende del Fano il cui più che probabile forfait può ridisegnare la classifica considerando che solo Atletico Mariner, Fabriano Cerreto e Urbino hanno pareggiato con la formazione granata, le altre squadre hanno vinto. E così la società viola guarda con attenzione l’evolversi della situazione del club considerando che dopo due mancate presenze del Fano alle gare scatterà la sua esclusione automatica dall’Eccellenza, a tal proposito dalla città fanese ricordano gli appelli fatti ad agosto da varie parti al Comitato regionale della Figc di non ammettere l’Alma al campionato. Appelli caduti nel vuoto, a suo tempo Panichi, presidente della Federcalcio Marche, ha dichiarato che la decisione venne presa a maggioranza dal Comitato, qualcuno era evidentemente contrario, e che "saranno i fatti a parlare". Per non correre rischi il Montefano deve muovere la classifica, perché il Fabriano si avvicinerebbe, nel match casalingo contro il Chiesanuova, una partita che nasconde non poche insidie per il valore dell’avversario. La squadra viola si presenta all’appuntamento forte degli ultimi buoni risultati che l’hanno rilanciata nel morale e nello spirito.