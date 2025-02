Eccellenza. "A Montegranaro serve una Sangiustese perfetta»

"Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto nel match a Montegranaro". È quanto Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, chiede ai suoi. "Occorre – spiega – ritrovare gli stimoli dopo la gara di domenica contro la Maceratese quando non abbiamo raccolto nulla pur avendo messo sul piatto della bilancia rabbia e fame. Ecco, non dobbiamo demoralizzarci ma reagire subito".

Il tecnico rossoblù può contare sul difensore esterno Morazzini, uscito dall’infermeria, mentre c’è ancora da attendere perché possano essere a disposizione anche gli infortunati Straccio e Lanza. A Montegranaro si gioca un derby e quindi si tratta di una partita particolare. "Sarà una gara combattuta in cui gli episodi saranno condizionanti come all’andata quando la partita si è decisa sul rigore a loro favore. È un match a cui la nostra società tiene in particolare".

Servirà una prestazione di qualità perché il Montegranaro è una formazione di valore. "Loro – spiega Giandomenico – davanti sono forti, inoltre si sono rinforzati a dicembre. All’andata il Montegranaro è stata la formazione che più ci ha messo in difficoltà".

È una Sangiustese che sette giorni fa ha subito impresso contro la Maceratese un ritmo alto e una partenza forte. "È quanto dobbiamo fare ogni volta: cercare di partire subito forte".