Eccellenza. Abbonamenti, via alla campagna ’Fermana nel cuore’

E’ ufficialmente partita anche la campagna abbonamenti della Fermana con lo slogan "Fermana nel cuore" a cercare anche di dare sprint in vista della prima giornata casalinga in campionato, domenica prossima alle ore 15,30 contro la Civitanovese. Il rischio è quello di un Recchioni ancora una volta semi vuoto considerando che il tifo organizzato rimarrà fuori in casa, come preannunciato in pre campionato, ma sarà presente in trasferta al fianco della squadra, ed Urbino ne è stata una testimonianza. Quindi al momento difficile da prevedere quale sarà lo scenario domenica prossima nello stadio canarino, considerando anche la decisione degli organi competenti che proprio per domenica hanno vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Macerata e altresì vietato la vendita dei vendita ai residenti nella provincia di Fermo per il settore ospiti. Insomma nel settore ospiti eventualmente potranno accomodarsi solo residenti fuori dalle province di Fermo e Macerata. Una decisione che se vogliamo era anche nell’area dopo lo scontro tra tifoserie avvenuto lo scorso campionato in un autogrill che però ha portato Daspo solo in casa Fermana: per questo è stata giudicata gara a rischio. Tornando alla questione abbonamenti l’annuncio è arrivato mercoledì in tardissima serata intorno alle ore 23 cosa che ha sorpreso in molti. Nell’abbonamento sono comprese 14 gare su 15, con una giornata canarina prevista in cui gli abbonamenti non saranno validi. Sarà possibile sottoscriverli presso ‘Casa Fermana’ dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19,30 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18,30. L’abbonamento intero in tribuna laterale costa 120 euro, con un aumento di 20 euro rispetto allo scorso anno dove le partite "coperte" dalla tessera erano di più: 15 contro le 14 di quest’anno. Sempre in tribuna laterale abbonamento ridotto a 90 euro mentre gli under 14 entrano gratis. Il prezzo dell’abbonamento intero alla laterale è il medesimo della stagione 2023-2024, ovvero l’ultimo anno di Serie C, dove però la tessera era valida per bene 17 incontri in una categoria professionista. Completando il quadro dei prezzi la Tribuna Centrale è acquistabile nel pacchetto intero con 250 euro e il ridotto a 200 euro, in questo caso prezzi inferiori rispetto alle passate stagioni. Sarà ora da vedere cosa decideranno di fare i tifosi canarini: se abbonarsi mostrando l’ennesimo atto di fede o decidere di volta in volta.