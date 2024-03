Eccellenza, ad anghiari passa il MAzzola. Mercuri e Vaccarecci non bastano La Baldaccio va ko in pieno recupero

BALDACCIO BRUNI

1

VALENTINO MAZZOLA

2

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Magi, Adreani, Bruschi, Mambrini, Perfetti (77’ Beretti), Boriosi (73’ Sbardella), Mercuri, Giovagnini (55’ Torzoni). All. Baldolini.

VALENTINO MAZZOLA: Florindi, Nassi (82’ Landozzi), Gianneschi, Bonechi N., Fabbrini, De Luca, Baroni (87’ Begnardi), Cruciani, Bartolini, Burato, Pierangioli (11’ Cavallini). All. Argilli.

Arbitro: Fantoni di Siena.

Reti: 47’ Nassi, 72’ Bartolini, 93’ Sbardella.

ANGHIARI – Il Mazzola espugna lo stadio Zanchi dopo una gara avvincente. In avvio di partita la Baldaccio reclama un rigore per la trattenuta in area su Mercuri, ma l’arbitro lascia correre. Sul ribaltamento di fronte gli ospiti a loro volta protestano per un fallo di Adreani su Baroni lanciato a rete, anche in questo caso l’arbitro fa proseguire. Argilli perde per infortunio Pierangioli e al 26’ vede la propria difesa vacillare quando Mercuri impegna Florindi con un bel tiro, ci prova anche Boriosi in rovesciata ma il portiere senese manda in angolo. Prima dell’intervallo Cruciani con una gran botta dal limite manca di poco il bersaglio. In avvio di ripresa arriva il gol del Mazzola. Nassi con un diagonale dal vertice sinistro dell’area porta in vantaggio i suoi. Pronta risposta dei locali con Mercuri che da due passi esalta ancora Florindi che riesce a respingere d’istinto. Al 73’ raddoppio ospite: Cruciani dal fondo serve sul primo palo Bartolini che calcia e nonostante l’opposizione di Vaccarecci il pallone varca la linea di porta. La Baldaccio non si arrende ma il gol che potrebbe riaprire i giochi arriva al 93’ quando Mambrini serve Sbardella che in velocità supera il diretto avversario e Florindi in uscita. Il Mazzola si rilancia in zona playoff, per la Baldaccio resta il rammarico al termine di un match ben giocato.