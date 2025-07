Eccellenza: Agatensi e Calderini in prima linea. La società in campo: budget ormai definito

Gli attuali consiglieri del Sangiovannese si sono riuniti mercoledì sera per fare il punto della situazione e cercare di programmare la prossima stagione calcistica partendo dal budget che sarà messo a disposizione di Andrea Agatensi, il direttore sportivo ufficializzato qualche giorno fa e che con l’allenatore Stefano Calderini avrà l’onere di costruire la rosa del Marzocco in vista del prossimo campionato di Eccellenza. All’interno del direttivo anche Susanna Benucci, moglie del compianto Marco Merli che resterà affianco dei colori azzurri per un’annata che non si preannuncia affatto facile dopo le problematiche di natura societaria che hanno e stanno facendo ritardare di non poco le trattative per l’allestimento della nuova squadra.

Difficile prevedere ufficializzazioni in questo fine settimana, molto probabilmente se ne riparlerà da lunedì in poi quando proprio Calderini rientrerà dalla sua settimana di vacanza e cercherà con lo stesso Agatensi di mettere nero su bianco ad alcune chiacchiere portate avanti. Facile che si possa pescare anche da fuori regione.

Mas.Bag.