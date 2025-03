Eccellenza. Al Certaldo è sufficiente il gol di Pagliai

Certaldo

1

Castelnuovo Garfagnana

0

CERTALDO: Gasparri, Lastrucci, Di Benedetto, Bettoni, Borboryo, Signorini, Pagliai, Cito, Oitana (10’ Boumarouan), Zefi, Grillo. All. Fulignati.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Bonaldi, Filippi, El Hadoui, Leshi, Casci, Camaioni, Cecchini, Campani, Grassi, Magera. All. Vangioni.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Rete: 6’ Pagliai.

CERTALDO – Una rete in avvio basta al Certaldo per avere la meglio sul più quotato Castelnuovo Garfagnana e proseguire la corsa salvezza. Dopo averlo già sfiorato al 5’ con Cito su azione d’angolo, il Certaldo trova il gol al 6’ sul successivo corner con Pagliai, pronto a depositare in rete un cross di Grillo. La reazione degli ospiti non arriva e i viola fiorano il raddoppio al 38’, ma prima Biggeri è fenomenale su Boumarouhan e poi Zefi mette alto da buona posizione il successivo tapin. Nella ripresa la musica non cambia con il Certaldo che ha solo il demerito di non chiudere il conto.