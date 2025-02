Eccellenza. Al Comunale una prova maiuscola. Ma il risultato finale è bugiardo

CERTALDO1CAMAIORE3

CERTALDO: Gasparri, Ciappi (75’ Pagliai), Innocenti (65’ Di Benedetto), Borboryo, Lastrucci, Usai, Pieracci (65’ Lo Guzzo), Bettoni, Boumarouan (85’ Iasparrone), Corsi S. (55’ Zefi), Cito. Mengoni, Piochi, Signorini, Vanni. All.: Corsi M.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Bologna, Granaiola, Zambarda, Velani, Anzillotti, Cornacchia, Chiaramonti, Da Pozzo, Nardi. A disp.: Barsaglini, Casani, Belli, Ricci, Zavatto, Fani, Amico, Kthella, Bacci. All.: Cristiani.

Arbitro: Tomei di Sapri

Reti: 6’ aut. Lastrucci; 70’ Chiaramonti; 86’ Pagliai; 89’ Borgia.

CERTALDO – Prova maiuscola del Certaldo al cospetto della corazzata Camaiore, che alla fine però sfrutta la propria maggior qualità per portare a casa altri tre punti che l’avvicinano sempre di più alla Serie D. pronti via ed un goffo autogol di Lastrucci spiana la strada ai versiliesi, che per tutto il primo tempo soffrono però la brillantezza dei viola valdelsani. La squadra di Marco Corsi sfiora anche due volte il pareggio su palla inattiva con Borboryo e Usai, ma si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa ci vuole invece un ‘miracolo’ di Barsottini per deviare sulla traversa la sassata di Zefi. Il Camaiore tira un sospiro di sollievo e al 70’ raddoppia con bomber Chiaramonti, lasciato solo in area. A questo punto il Certaldo si sbilancio nel tentativo i riaprire la gara e ci riesce anche all’86’ con Pagliai, ma tre minuti dopo in contropiede incassa il definitivo 3-1 ospite. Una punizione troppo severa per un Certaldo che ha preparato ed interpretato bene la gara, salvo pagare a caro prezzo alcuni grossolani errori.

Si.Ci.