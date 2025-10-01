Eccellenza: al Fedini oggi per gli ottavi della manifestazione. Le scelte di Calderini e Chini nella gara con tanti ex in campo. Si gioca alla 15. Sangiovannese e Sansovino si ritrovano per la Coppa Italia

SAN GIOVANNISangiovannese e Sansovino di nuovo di fronte oggi pomeriggio. Dopo il successo degli azzurri di Calderini in campionato domenica scorsa a Monte San Savino, stavolta le due formazioni giocheranno al Fedini alle 15 per gli ottavi di Coppa Italia, dopo aver fatto fuori rispettivamente Castiglionese e Baldaccio Bruni. Una competizione cui le due contendenti vogliono cercare di portare più avanti possibile per cullare il sogno di poter salire in serie D dalla porta secondaria. È una lunghissima trafila, non basterà infatti vincere solo la fase regionale per approdare nel massimo torneo dilettantistico ma eliminare più squadre possibili in quella nazionale confidando, magari, di incontrare qualche società già certa di vincere il campionato nella regione di competenza.

Un percorso che passa, quindi, anche da San Giovanni con i due allenatori che, molto probabilmente, per far fiatare alcuni dei titolari, ricorreranno a qualche altro elemento che ha messo meno piede in campo rispetto ai compagni. Nella Sangiovannese, a esempio, si rivedrà molto probabilmente dal primo minuto l’attaccante Filippo Borri fermo da oltre un mese per un problema al legamento collaterale del ginocchio ma ormai sulla via del pieno recupero, Giacomo Chini allenatore ospite non avrà intenzione di stravolgere l’11 base ma potrebbe gettare nella mischia alcuni calciatori che hanno bisogno di riprendere bene il ritmo partita, come l’ultimo arrivato Cantatore o uno dei tanti ex presenti sulla sponda chianina come Massimiliano Benucci, che nella gara di campionato giocata domenica si è rivisto sul rettangolo di gioco nel corso della ripresa dopo uno stop di diversi giorni legato a un infortunio muscolare. Si tratta di una gara secca, in caso di parità al 90º si procederà direttamente con i calci di rigore. Chi uscirà vincente dalla partita odierna troverà nei quarti della competizione in programma il 12 novembre una tra Figline e Antella, partita che sempre oggi si giocherà nel Valdarno fiorentino con fischio d’inizio alle 15. Saranno aperti i settori di tribuna e gradinata al prezzo rispettivamente di 15 e 10 euro.

Massimo Bagiardi