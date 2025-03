Eccellenza: al Marco Polo Sports Center alle 15.30 contro il Ponte Buggianese il tecnico Amoroso ritrova almeno Morelli. Il Viareggio oggi è chiamato a vincere per forza

Non può più sbagliare il Viareggio, che oggi deve vincere contro il Ponte Buggianese, anche per regalare la prima vittoria da presidente in pectore a Mario Del Pistoia (che da quando è stato presentato ufficialmente, dichiarando pubblicamente come obiettivo i playoff, ha visto tre sconfitte su tre). I numeri recenti delle zebre sono davvero impietosi. Carpita e compagni hanno vinto una sola partita sulle 8 disputate nel 2025 e in ben 6 di queste non hanno segnato. Nelle 9 gare del girone di ritorno l’allenatore Christian Amoroso ha raccolto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), 2 in meno del suo predecessore Stefano Santini nelle prime 9 del girone d’andata (il tecnico era stato esonerato ad inizio novembre 2024 dopo il pari interno 0-0 con la Sestese). Le ultime tre partite perse contro Sestese (2-0), Real Forte Querceta (0-2) e Pro Livorno Sorgenti (1-0) hanno lasciato strascichi all’interno di un ambiente già un po’ “sballottato“ dopo gli avvenimenti di metà stagione che hanno rivoluzionato tanto nello spogliatoio.

Oggi alle 15.30 sul sintetico del Marco Polo Sports Center, in uno dei tre anticipi della sestultima giornata di Eccellenza (gli altri due sono Camaiore-Sestese e Cenaia-Cuoiopelli), arriverà il Ponte Buggianese penultimo della classe con 21 punti in coabitazione col Certaldo. Il Viareggio di punti ne ha 12 in più in classifica dove è sestultimo a quota 33, però solo a -4 dal quinto posto del Castelnuovo. All’andata, nella prima gara della nuova gestione Amoroso, le zebre vinsero 1-0 a Ponte Buggianese col gol-partita di Bibaj. Oggi Amoroso recupera la punta Morelli (in foto) almeno per la panchina ma sarà ancora senza Bertacca (strappato) e Goh (squalificato: sconta la 3ª delle 6 giornate di squalifica). La terna è con Niccolò Monti di Firenze, Kristian Rama di Livorno e Prashan Seneviratna di Pontedera.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Carpita (C); 2 Bellini (2005), 5 T. Ricci, 6 Nannetti, 3 Bertelli; 8 L. Remedi, 4 Bianchi; 7 C. Belluomini, 10 Bibaj, 11 Baracchini; 9 Ortolini (Morelli).