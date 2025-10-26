Acquista il giornale
Eccellenza. Al Pietracuta non basta Lazzari per smarcarsi dall’ultimo posto

pietracuta 1 solarolo 1 PIETRACUTA: Giardini, Fabbri, Giocondi (1’ st Faeti), Mani, Pasolini, M.Cevoli, Lazzari (35’ st Sensoli), Sapori (20’ st Valli Casadei), Nunez,...

di DONATELLA FILIPPI
26 ottobre 2025
pietracuta

1

solarolo

1

PIETRACUTA: Giardini, Fabbri, Giocondi (1’ st Faeti), Mani, Pasolini, M.Cevoli, Lazzari (35’ st Sensoli), Sapori (20’ st Valli Casadei), Nunez, S.Zannoni, Giacopetti (35’ st Bernardi). A disp.: Amici, Matteoni, Valentini, Pierini. All.: Cevoli.

SOLAROLO: Lusa, Nastase, Piancastelli, Poggesi, Malo, Bolognesi (16’ st Magri), Mengozzi (41’ st Menicucci), Costa (29’ st Nardi), Dal Monte (18’ st Andreoli), Fernandi, Santucci (38’ st Longo). A disp.: A.Zannoni, Vallicelli, Mongardi, Chiarini. All.: Evangelisti.

Arbitro: Filip Ferri di Bologna. Assistenti: Alessandro Guizzardi di Lugo di Romagna e Giuliana Vigile di Cesena

Reti: 3’ st Lazzari, 22’ st Fernandi.

Ammoniti: Fabbri, Faeti, Mani, Sapori, Valli, M.Cevoli, Mengozzi, Santucci, Fernandi.

Non basta Lazzari al Pietracuta per prendersi tutto in casa contro il Solarolo. E così, alla fine, quel pareggio costa ad entrambe l’ultimo posto in classifica a quota 5. Succede tutto nel secondo tempo. Dopo appena cinque minuti la squadra di Cevoli mette la freccia. Sapori apre sulla sinistra per Nunez che trova a centro area Lazzari. Il suo sinistro è micidiale. Ma il Solarolo non molla e dopo venti minuti rimette le cose a posto con Fernandi, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa di casa.

