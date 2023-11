Eccellenza: alle 14,30 il recupero della gara sospesa per il vento. "Il mio Urbino sta bene e oggi può dire la sua a Castelfidardo»

L’Urbino oggi recupera la gara con il Castelfidardo che non si era giocata lo scorso 5 novembre a causa il forte vento. I ducali attualmente sono terzi nella classifica generale, con due punti in meno della capolista Civitanovese e uno in meno dal Montegranaro, in caso di una vittoria quindi balzerebbero al primo posto. Domenica scorsa il Castelfidardo ha pareggiato nella gara casalinga contro la Civitanovese (1 a 1), stesso risultato per l’Urbino sceso in campo a Jesi. "Sarà una bella partita quella di oggi, così almeno speriamo – chiosa il presidente dell’Urbino Marco Lucarini – noi veniamo da un pareggio che ci va molto stretto, abbiamo voglia di dare continuità ai risultati e riprenderci la vetta. Comunque con lo Jesi abbiamo visto una squadra fisicamente a posto e con segnali postivi, quindi contiamo di fare una bella prestazione. Siamo contenti del nostro cammino, l’unico rammarico è quello della brutta prestazione casalinga di due giornate fa contro il Tolentino. Andiamo avanti con crescente entusiasmo, fiduciosi e convinti di poter lottare fino alla fine per stare nelle posizioni che contano. Indisponibile per la partita odierna c’è, come domenica scorsa il solo Rivi, per il resto sono tutti a disposizione del nostro mister Ceccarini".

"Una trasferta impegnativa – sottolinea il diesse dei ducali Francesco Amati – non per niente il Castelfidardo domenica è riuscito a fermare la capolista. Si giocherà inoltre su un nuovo terreno di gioco (inaugurato domenica ndr) in erba sintetica e sugli spalti ci saranno molti tifosi anche se si gioca in un pomeriggio di lavoro. Il Castelfidardo ha in Nanapere un giocatore temibile e una rosa ampia e ben distribuita nei reparti, comunque sono convinto che sarà un bell’Urbino e che potrà ripotare a casa punti preziosi".

Così in campo (ore 14,30 stadio "Mancini" di Castelfidardo)

CASTELFIDARDO: Schirripa, Morganti, Fabbi, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Guella, Miotto, Nanapere, Kurti, Braconi. A disp. Elisei, Fabiani, Frossi, Pedini, Nacciariti L. Nacciariti E., Andreucci, Mamara, Piazze. All. Marco Giuliodori.

: Petrucci, Nisi, Tamagnini, Boccioletti, Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Calvaresi, Sartori, Montesi. A disp.: Stafoggia, Barro, Bellucci, Garota, Sergiacomo, Pierpaoli, Esposito, Morani. All. Antonio Ceccarini.

Arbitro: Matteo Pigliacampo di Pesaro, assistenti: Davide Paradisi di Pesaro e Aniello Sorrentino di San Benedetto del Tronto.

Amedeo Pisciolini