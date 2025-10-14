Eccellenza, alti e bassi. Mesola frena l’emorragia. La Comacchiese annaspa

Brutto risveglio per il Sant’Agostino, che torna coi piedi per terra in virtù del roboante ko casalingo per mano del Massa Lombarda (1-5). Poteva essere la gara del definitivo salto di qualità per i ramarri, che invece hanno approcciato malissimo e non sono praticamente mai stati in partita: il primo tempo, infatti, ha avuto ben poca storia, col risultato che era già sullo 0-4 per i romagnoli al 45’. Senza Costantino tra i pali, la formazione di mister Biagi ha subito addirittura quattro reti nel giro di venti minuti, a cavallo tra 12’ e 32’ del primo tempo: un poker che ha steso Vanzini e compagni, incapaci di reagire e forse anche un po’ svuotati mentalmente da un avvio di campionato sopra le aspettative.

La rete di Bevilacqua a pochi minuti dal fischio finale è valsa solamente a rendere meno amaro il punteggio, ma la brutta prestazione resta ed in settimana il gruppo dovrà tornare a lavorare sodo per cancellare questo stop e prepararsi alla trasferta di sabato pomeriggio sul campo del Medicina Fossatone, appaiato in classifica a quota 13 punti e reduce anch’esso da una sconfitta nell’ultimo turno. Al "Zucchini" di Budrio la Comacchiese ha retto per 87’ al cospetto del Mezzolara, ma a tre minuti dal fischio finale la rete di Derjai ha premiato gli sforzi della formazione bolognese. I lagunari si portano a casa un altro passo avanti sul piano della prestazione, ma quel che conta è che purtroppo la classifica continua a piangere, con soli due punti conquistati in sette giornate e di gran lunga l’attacco peggiore del girone, con appena una marcatura (tra l’altro su calcio piazzato).

I punti di distacco dal dodicesimo posto, ossia l’ultimo utile per evitare i playout, sono già sei, e al momento la sensazione è che la Comacchiese debba pensare innanzitutto a scongiurare il sorpasso in coda a firma del Pietracuta.

Muove la classifica invece il Mesola, che in casa ferma il più quotato Castenaso e torna a non subire gol: una bella iniezione di fiducia per l’undici di mister Cavallari dopo un periodo complicatissimo sul piano dei risultati e delle prestazioni, con la difesa dei castellani colpita più e più volte dagli avversari.

La ritrovata compattezza è l’arma migliore per rimettersi in carreggiata per la corsa salvezza, col Mesola che fa un passettino e sale a quota 5 punti, a -3 dal Santarcangelo ora dodicesimo. Il prossimo turno vedrà la Comacchiese impegnata in casa nello scontro fratricida col Pietracuta, mentre il Mesola farà visita al lanciatissimo Massa Lombarda.

j.c.