Eccellenza. "Ancora niente è deciso in vetta. K Sport-Maceratese, un bel duello»

"Non è stato ancora deciso niente in vetta all’Eccellenza essendoci ancora così tante gare". È quanto dice Sante Alfonsi che lo scorso anno ha vinto il campionato portando la Civitanovese in serie D. In questo momento in testa alla classifica c’è la K Sport Montecchio Gallo che ha un punto in più della Maceratese. "Un punto può fare morale, ma la strada – dice – è ancora effettivamente molto lunga. Nella passata stagione abbiamo vinto nella parte finale lo scontro diretto contro il Montefano e poi infilato una serie di successi salendo così in D. Sarà allora fondamentale il match che metterà di fronte K Sport e Maceratese, ma attenzione perché nel frattempo non mancheranno le trappole quando entrambe affronteranno formazioni in lotta per un posto nei playoff o per salvarsi".

Il tecnico ricorda la chiave che lo scorso anno ha permesso alla Civitanovese di tagliare per prima il traguardo. "Il gruppo, i ragazzi hanno dimostrato di essere eccezionali nei momenti di difficoltà, che non sono mancati, in quei frangenti non si sono abbattuti ma hanno sempre reagito infilando poi una serie di risultati che ci hanno portato nella categoria superiore".

Sarà una lotta a due o altre realtà potranno inserirsi nella corsa per la D? "C’è un bel distacco e non credo che K Sport e Maceratese possano perdere così tanti punti". I playout sono quasi definiti. "Fabriano Cerreto ha qualche chance per evitarli, ma non sarà affatto facile riprendere Montefano o Matelica".

Tutto è ancora da decidere in alto: sia per chi vince il campionato sia per chi sta lottando per i playoff. "K Sport e Maceratese hanno rose competitive che potrebbero fare bene già in serie D". C’è chi potrebbe fare la differenza. "Magi, è un tecnico esperto che non scopro certamente io e che ha fatto già molto bene pure nelle categorie superiori, ma Possanzini è un ottimo tecnico che fa giocare molto bene le squadre".

E sul campo ci sarà un giocatore che può fare pendere l’ago della bilancia da una parte. "Dico Marras della Maceratese – conclude Alfonsi – che ho avuto alla Samb, si tratta di un grandissimo giocatore, è capace di saltare l’avversario, è bello da vedersi e fa anche gol, ma ritengo che possa fare ancora di più".