  4. Eccellenza. Ancora Tantone: punto prezioso del Belvedere al Porta Elisa contro la Lucchese

Eccellenza. Ancora Tantone: punto prezioso del Belvedere al Porta Elisa contro la Lucchese

Pareggio prezioso del Belvedere sul campo della Lucchese in una sfida importante contro una nobile decaduta. Dopo essere passata...

di ANDREA CAPITANI
13 ottobre 2025
Pareggio prezioso del Belvedere sul campo della Lucchese in una sfida importante contro una nobile decaduta. Dopo essere passata in svantaggio la formazione di mister Nicola Giallini (nella foto) ha pareggiato con la seconda rete di fila di Enzo Tantone.

La classifica: Zenith Prato 10, Lucchese 9, Viareggio 8, Belvedere 8, Fucecchio 8, Montespertoli 7, Real Forte Querceta 7, Massese 1919 (-2) 6, Real Cerretese 6, Larcianese 6, Fratres Perignano 5, Sporting Cecina 5, San Giuliano 5, Cenaia 1969 2, Castelnuovo Garfagnana 2, Pro Livorno 1919 Sorgenti 2, Sestese 2.

LUCCHESE: Milan, Lorenzini, Mauro, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Ragghianti, Caggianese, Riad. A disposizione: Ennached, Rotondo, Venanzi, Xeka, Palo, Palma, Piazze, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.

BELVEDERE: Ginanneschi, Capoduri, Del Conte, Cretella, D’Angelo, Veronesi, Frati, Faenzi, Tantone, Pecchia, Carlotti. A disposizione: Pini, Colledan, Consonni, Cozzolino, Pecciarini, Blanchard, Bartolini, Rosi, Tenci. All. Giallini.

Arbitro: Fantoni del Valdarno, coadiuvato dagli assistenti Nesi di Pistoia e Noah di Prato.

Reti: 10’ Lorenzini, 4’ st Tantone.

