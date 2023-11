Eccellenza: anghiaresi superati in casa dalla Fortis Juventus. La Baldaccio va ko. Sbardella non basta

baldaccio bruni

1

fortis juventus

3

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Mambrini, Adreani, Bruschi, Giovagnini, Torzoni (73’ D’Aprile), Sbardella (62’ Boriosi), Mercuri, Autorita. All. Baldolini.

FORTIS JUVENTUS: Morandi, Zoppi, Baggiani L., Bettoni (79’ Torricelli, 86’ Munno), Salvadori, Marucelli, Mearini (65’ Campagna), Serotti, Oitana, Noferi, Paternò (73’ Parrini E.).

All. Magera.

Arbitro: Natale Amore di Ragusa.

Reti: 35’ Oitana, 39’ Sbardella, 76’ Serotti, 93’ Oitana.

ANGHIARI – Il ko che non ci voleva si è materializzato per la Baldaccio Bruni, sconfitta in casa nello scontro diretto contro la Fortis Juventus che prendendosi questi tre puti scavalca la squadra di Anghiari. Il quinto posto è lontano solo cinque lunghezze. Parte forte la Baldaccio già al terzo ha una ghiotta occasione per passare in vantaggio delizioso cross dalla sinistra di Pedrelli per Autorità che a due passi dalla porta colpisce male di testa e palla che esce fuori. La risposta ospite all’11’ con Menarini che approfittando di un disimpegno errato della difesa locale impegna Vaccarecci che riesce a respinge il pallone. Proteste della Baldaccio al 15, Autorità entra in area e cade ma l’arbitro fa proseguire tra le proteste. Al 35’ Fortis in vantaggio: azione di rimessa degli ospiti Menarini serve sulla destra Oitana che entrato in area fa partire un preciso diagonale che supera Vaccarecci.

Neanche il tempo di metabolizzare il vantaggio che la Baldaccio pareggia: angolo dalla destra di Pedrelli il portiere respinge, si accende un batti e ribatti, Sbardella dal limite con un preciso pallonetto segna. Nella ripresa ospiti subito pericolosi al 47’ con un angolo calciato da Serrotti. Sempre Serrotti al 76’ raddoppia sfruttando un lancio dalle retrovie e una serie di rimpalli prima di andare al tiro dal limite segnando. Con la Baldaccio in avanti alla ricerca del pari sono ancora gli ospiti a colpire al 92’ quando sull’ennesimo rinvio della difesa la palla termina sui piedi di Oitana che si invola per segnare il 3-1.