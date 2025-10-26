Eccellenza. Antella-Figline show. Rondinella va ad Asta

Per il campionato di Eccellenza, ieri si è giocato l’anticipo del girone A fra San Giuliano-Lucchese (1-1: Bartolotta, Cornacchia), mentre oggi la Sestese effettua il turno di riposo da calendario. Queste le gare odierne della 7ª giornata del girone B, in programma alle 14,30.

Asta-Rondinella (arbitro: Marongiu di Livorno). Messa da parte l’euforia per la sesta vittoria di fila, questa trasferta per la capolista rappresenta un test importante. L’Asta allenata da Bartoli, galvanizzata dall’exploit sul campo dell’Affrico, mira a conquistare la prima vittoria casalinga che le consentirebbe di entrare in zona play off. Nella Rondine non ci saranno Tomberli, Bartolini, Saccardi e Ricchi infortunati.

Antella 99-Figline 1965 (arbitro: Cornello di Firenze). Ai "Ponti" la gara si gioca alle 15 con l’Antella di Sireno senza gli attaccanti Chiaramonti e Palaj, ma con Keqi e Geraci determinata a voltare pagina dopo la sconfitta con la capolista. Il Figline sarà privo di Baragli per infortunio, con Betti in dubbio (ieri ci sono stati i funerali del padre con la partecipazione di tutta la squadra e di tanti altri giocatori).

Baldaccio Bruni-Lastrigiana (arbitro: Carchia di Torino). Contro una Baldaccio orfana di Valori (ha lasciato la squadra), la Lastrigiana non potrà schierare Del Colle infortunato. Per il resto tutti disponibili.

Certaldo-Affrico (arbitro: Foresti di Bergamo). Sul campo del Certaldo l’Affrico, sarà privo di Nuti e di Gigli. Ai finalizza tori Papini, Iasparrone e Mazzoni il compito di fare breccia.

Grassina-Valentino Mazzola (arbitro: Castorina di Lucca). Riflettori puntati al "Pazzagli" su un’altra sfida di spessore fra due ottime squadre. Rossoverdi ancora privi di Caschetto, Rossi Lottini e Travagli.

Sansovino-Lanciotto Campi (arbitro: Boeddu di Prato). Trasferta a rischio per Lanciotto del nuovo tecnico Allori che si presenta allo stadio "Le Fonti" in formazione al completo.

Signa 1914-Castiglionese (arbitro: Bigongiari di Lucca). Nel Signa è ancora assente Pietro Tempesti infortunato.

G. Puleri