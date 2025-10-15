ECCELLENZA. Arbitri e società a confronto, nel mirino le nuove regole e l’etica in campo

E’ stata una riunione molto partecipata e interessante, densa di contenuti, quella tenutasi tra il Comitato Toscana Figc-Lnd, il Settore Arbitri e le Società del campionato di Eccellenza. A Chianciano Terme i club iscritti alla categoria regina del calcio regionale hanno ascoltato con attenzione il presidente del Comitato Paolo Mangini ed il presidente arbitri Tiziano Reni. Quest’ultimo, insieme ad alcuni suoi collaboratori e direttori di gara della categoria di Eccellenza, hanno illustrato in totale trasparenza, tutto ciò che sta dietro la direzione arbitrale della domenica presentando responsabilità e problematiche ai presidenti, ai tecnici ed ai capitani. Spiegata da Tiziano Reni l’organizzazione arbitrale dai raduni precampionato, alla preparazione atletica, dallo studio dei regolamenti fino alle prove che gli arbitri devono superare per poter dirigere le gare.

Oltre a ciò, con l’ausilio dei video, Reni ha anche illustrato come il Comitato Regionale Arbitri analizza le singole partite e studia, insieme ai propri ragazzi, le novità regolamentari, i potenziali errori, i giusti comportamenti da tenere sul rettangolo di gioco. La riunione è stata apprezzata ed ha suscitato un bel confronto e dibattito con i rappresentati delle squadre.

Durante l’incontro Mangini ha ringraziato le società per il costante impegno sul territorio e chiesto una fattiva collaborazione, confermando la necessità di alcuni anticipi al sabato per assicurare la presenza degli assistenti arbitrali in tutte le gare previste.

F. Que.