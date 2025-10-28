Eccellenza. Arconatese troppo forte. La Lentatese si arrende

Troppo forte la capolista Arconatese per la Lentatese che resta in dieci nella ripresa dopo che aveva chiuso la prima frazione di gioco già sotto di due reti. Che al 90’ diventano quattro di una squadra che a meno di clamorosi e inattesi tonfi vincerà il campionato a mani basse.

Ad oggi, nel durissimo girone A, si lotta per il secondo posto occupato dalla Solbiatese che infligge all’Ardor Lazzate la quinta sconfitta nelle ultime sei partite e scivola a -15 dalla vetta e a -6 dai playoff.

Buonissimo punto della Vis Nova in doppia inferiorità numerica a Rho (0-0) "…ottenuto contro una delle favorite del girone che fin dall’inizio ci ha messo in difficoltà con la sua aggressività. Siamo stati bravi a tenere il campo e concedere poco nel primo tempo. Nel secondo siamo rimasti in dieci e abbiamo rischiato in un paio di occasioni. Gli ultimi quattro minuti li abbiamo giocati addirittura in nove ma non abbiamo mai capitolato grazie allo spirito di squadra e la capacità di aiutarci" ha commentato mister Raspelli.

Nel girone B cade invece in casa il Seregno trafitto 1-0 dalla Tritium. Un eurogol di Grimaldi permette alla Fucina di agguantare l’1-1 contro la Calvairate.

Ro.San.