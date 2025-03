Eccellenza: arriva la Sanpierana, i ramarri devono allontanarsi dalla zona playout. Sant’Agostino a caccia di punti tranquillità

E’ Pippi lo spauracchio del Sant’Agostino, è l’attaccante più pericoloso della Sampierana, autore di una doppietta domenica scorsa contro l’Osteria Grande, che aveva sconfitto i ramarri qualche settimana fa. E’ stata una vittoria convincente. Bianconeri in vantaggio al 39’: Ariyo riceve palla a centro area, si gira e infila imparabilmente Leoni. Reazione della squadra bolognese a fine tempo: Mekhchane viene atterrato in area, Grazioso (ex Sant’Agostino) dagli undici metri spiazza De Gori e firma il pareggio. All’81’ Pippi semina il panico al centro dell’area e viene atterrato. Secondo rigore di giornata che lo stesso Pippi trasforma: con questa vittoria la squadra di Barontini, quinta in classifica, raggiunge quota 46, a -2 dalla coppia formata da Pietracuta e Castenaso. Di punti il Sant’Agostino ne ha 14 in meno, ma è in serie positiva e in salute. Manca però la vittoria da troppe giornate, anche se è vero che nell’ultimo periodo ha affrontato squadre di alta classifica. I ramarri sono reduci da un buon pareggio a Solarolo, un risultato che forse va stretto agli uomini di Biagi, che avevano sbloccato il risultato in avvio con Cazzadore su rigore, poi era salito in cattedra Malo, autore di un gol e di aver conquistato il rigore del possibile sorpasso, ma dagli undici metri aveva sbagliato.

Lo staff tecnico ha visionato le immagini delle ultime partite della Sampierana ed è rimasto favorevolmente impressionato. "Gioca un buon calcio e dispone di buonissime individualità – evidenzia mister Massimiliano Biagi – specie negli attaccanti Chiarini e Pippi". Cosa teme in particolare della Sampierana? "Le ripartenze e gli inserimenti dei centrocampisti. Poi c’è l’incognita del terreno di gioco, davvero brutto: giocheremo in un pantano. Per fortuna in settimana siamo riusciti ad allenarci, sul campo in erba sintetica di a San Carlo". Si rivedrà in campo Anostini dopo un mese dall’infortunio al polpaccio? "E’ guarito, ma comincia dalla panchina, così come Cremaschi, che ha passato una settimana difficile, sempre con la febbre, è riuscito ad allenarsi un giorno soltanto".

Franco Vanini