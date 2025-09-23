Eccellenza: arriva l’ex Reggiana Samuele Benedetti. Matteo Nicolosi lascia per lo United Carpi. Arcetana: in porta si cambia

L’Arcetana cambia portiere. "Diamo il benvenuto a Samuele Benedetti - annuncia il direttore sportivo Stefano Zannoni - Classe 2005, scandianese, ha le carte in regola per inserirsi con efficacia nella squadra: la sua presenza arriva ad arricchire ulteriormente una batteria di guardiani che comprende anche Cristian Antonioni e Luca Rebottini. Nel contempo salutiamo con stima e amicizia il suo collega di ruolo Matteo Nicolosi, che da ora in avanti vestirà la casacca dello United Carpi in Promozione".

La parola passa quindi a Samuele Benedetti, che dapprima ripercorre i propri trascorsi calcistici: "Ho effettuato l’intera trafila giovanile nella Reggiana - spiega il nuovo estremo difensore dell’Arcetana - La traiettoria in granata ha avuto il proprio culmine nella stagione 2022/23, quando ho giocato titolare nella Primavera guadagnando pure due convocazioni in prima squadra in C. Poi mi sono trasferito al Corticella che all’epoca disputava la D: ma mi sono dovuto fermare per un infortunio alla spalla. A gennaio 2025 in D al Ciliverghe, ed ora eccomi qui".