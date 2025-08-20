Eccellenza. Asta, oggi il test con gli aretini

Prima uscita stagionale oggi per l’Asta Taverne che dopo due settimane di preparazione nel suo quartier generale riceve la visita, alle 18,30, del Terranuova Traiana. I biancorossi del Valdarno aretino, formazione di serie D girone E (con Robur e Poggibonsi) sono sicuramente un avversario probante per i ragazzi di mister Bartoli, che saranno quindi subito messi alla prova. Teatro dell’incontro odierno il campo di Taverne d’Arbia.

Il successivo test per Manganelli e compagni sarà invece sabato alle 16 a Castelfiorentino contro la locale formazione che milita nel campionato di Promozione girone B. Il primo trittico di amichevoli degli arancioblu si chiuderà tra sette giorni quando a Taverne d’Arbia arriverà l’Acquaviva, team dell’omonima frazione di Montepulciano neo promosso nel campionato di Promozione ed inserito nel girone C con le altre due senesi Pienza e Sinalunghese.

Sarà l’ultima opportunità per prepararsi al meglio all’esordio ufficiale dell’Asta, che è previsto per l’ultima domenica del mese con l’andata del derby di Coppa Italia contro il Mazzola a Cerchiaia.