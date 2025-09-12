Eccellenza. Baldisserri fa il punto. Fermignanese anticipa

A fare le ‘pulci’ al campionato di Seconda categoria (girone A) è l’ex arbitro di Piandimeleto e ora opinionista affermato Renzo Baldisserri (foto). "Un torneo quest’anno molto interessante – dice Baldisserri – forse uno dei più belli degli ultimi anni, ci sono squadre che hanno una tradizione calcistica veramente importante, vedi la Vadese, la Cagliese, poi il Cantiano, l’Apecchio, e il Piandimeleto, società che hanno calpestato campi di categoria superiore. Ci saranno in programma derby importanti, dopo tanti anni ritorna il super match Cagliese-Vadese, poi ci sarà Cantiano-Cagliese che anche questo manca da anni, poi c’è in programma anche il bel campanile tra Piandimeleto e Vadese,e anche tra Casinina-Tavoleto, ma praticamente ad ogni giornata ci sarà da divertirsi. E’ chiaro che le quattro neo partecipanti a questo torneo: Apecchio, appena retrocesso, la Cagliese vincitrice del torneo di Terza categoria, la Sammartinese salita dalla Terza e l’Isola di Fano che anche questa viene dalla Terza, si faranno rispettare. Canavaccio-Pole è poi un derby che anno scorso ha visto la partecipazione sugli spalti di oltre mille persone (si era giocato ad Acqualagna)".

"Non è facile dire chi primeggerà – aggiunge Baldisserri – sulla carta vedendo anche il calcio mercato estivo direi che la Vadese e il Casinina hanno qualcosa in più delle altre. Non mancheranno però le sorprese , tra queste ci può essere l’Apecchio, la stesa Cagliese e il Carpegna. Un campionato questo ricco di giocatori anche hanno militato anche in categoria superiore. Per non retrocedere la lotta sarà tra diverse squadre".

Eccellenza. Anticipata a domani la partita Fermignanese-Osimana valevole per la seconda giornata del campionato di Eccellenza. Domenica a Fermignano c’è il famosissimo "Palio del Biciclo ottocentesco" e le forze dell’ordine hanno chiesto di non inserire l’evento sovrapposto. Le due società si sono accordate quindi per giocare domani pomeriggio alle ore 15,30.

