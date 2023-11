ECCELLENZA. Banco di prova per il Montespertoli, missione riscatto per il Castelfiorentino

Nel campionato di Eccellenza oggi il Montespertoli, che al momento si trova al quarto posto in classifica, va in trasferta a Prato contro la Zenith, compagine che insegue a quattro punti di distanza ma che è stata costruita per il salto di categoria, con giocatori importanti. Sarà quindi un bel banco di prova per i ragazzi di mister Sarti, artefici di un ottimo inizio di campionato che li vede adesso navigare al quarto posto in classifica a quota sedici punti, in piena zona play-off. Il Fucecchio, reduce dal brillante successo per 3-0 in casa del River Pieve, riceve invece al Corsini il Montecatini, una neopromossa che sta facendo bene ed è imbattuta fuori casa. I bianconeri sono a quota nove punti a ridosso della zona playout e proprio in questo importante appuntamento dovranno cercare di migliorare il loro posizionamento in classifica. Il Castelfiorentino gioca in casa al Neri contro lo Sporting Cecina, altra neopromossa ma che staziona in zona play-off ed ha quasi il doppio dei punti rispetto ai valdelsani, che in casa non hanno ancora mai vinto. Questi tutti gli incontri dell’undicesima giornata del campionato d’Eccellenza Girone A: Camaiori Calcio-River Pieve, Castelfiorentino United-Sporting Cecina 1929, Fucecchio-Valdinievole Montecatini, Lanciotto-Geotermica, Pontebuggianese-Fratres Perignano, Pro Livorno Sorgenti-Cuoiopelli, Tuttocuoio - Massese, Zenith Prato - Montespertoli.