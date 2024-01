Eccellenza. Becattini sfida Fani: c’è Terranuova-Castiglionese. Foiano con il Firenze Ovest

È il giorno del derby, della sfida tra Valdarno e Valdichiana, vale a dire tra il Terranuova Traiana di Becattini e la Castiglionese di Fani. Cinque i punti che dividono i viola dai padroni di casa alla vigilia del calcio di inizio in programma alle 14.30. Il Terranuova è adesso secondo con 33 punti, reduce dalla vittoria nel turno infrasettimanale e con un morale alle stelle. La Castiglionese non è mancata sotto il piano della prestazione semmai del risultato e si trova adesso a inseguire un posto nei playoff. Per quanto riguarda il Foiano la squadra di Zacchei andrà a fare visita al Firenze Ovest. Gli amaranto non avranno due pedine come Adami e Betti, squalificati, contro la penultima della classe in un incontro che se non preso con la giusta dose di concentrazione potrebbe causare qualche problema di troppo ad una squadra come quella del Foiano, in piena zona playoff. Per la Baldaccio Bruni impegno lontano da casa. I ragazzi di Baldolini oggi potrebbero avvicinare le prime posizioni, o almeno un vagone del trenino playoff. L’avversario è il Pontassieve che ospiterà i biancoverdi. Per la Baldaccio ecco quindi la trasferta in casa del fanalino di coda, peggior difesa del girone, con solo 7 punti all’attivo.

Nel frattempo la capolista Siena, forte dei suoi 45 punti con 12 lunghezze sulla seconda, andrà a fare visita alla Lastrigiana per proseguire quella che romai sembra essere diventata una cavalcata verso la serie D. Completano il quadro di questa giornata la Rondinella che riceverà la Colligiana, mentre lo Scandicci dovrà vedersela con il Signa. Per quanto riguarda la Sinalunghese ecco il Mazzola Valdarbia, mentre l’Asta ospiterà l’Audax Rufina. Osserverà un turno di riposo invece la Fortis Juventus, formazione al terzultimo posto in classifica nel girone B di Eccellenza.