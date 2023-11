Eccellenza. Beffa Fucecchio. Due volte avanti e raggiunto all’89’

sporting cecina

2

fucecchio

2

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini (54’ Milano), Fiorini, Facenna (64’ Skerma), Startari, Cionini, Diagne, Bardini, El Falahi (64’ Carlotti), Rovini, Pallecchi. All. Tarquini (Miano squalificato).

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi (54’ Boghean), Re, Leccetti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti (88’ Cioni), Badalassi (66’ Agostini), Rigirozzo (80’ Falconi). All. Dell’Agnello.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Reti: 8’ Andreotti; 23’ El Falahi; 54’ Rigirozzo; 89’ Carlotti.

CECINA - Che beffa per un ottimo Fucecchio, rimontato due volte a Cecina, l’ultima proprio allo scadere. Al 4’ ci prova per gli ospiti Rigirozzo: colpo di testa alto. Il match si sblocca all’8’, quando Andreotti capitalizza una veloce ripartenza. Risponde al 10’ la squadra di casa con una punizione di Rovini, parata dall’attento Del Bino. Ad agguantare l’1-1 è El Falahi (23’), con un tiro al volo su assist di Rovini. Al 36’ Cappellini salva sul solito Rigirozzo; al 43’ contropiede di Badalassi che conclude a lato. Nella ripresa al 54’ ancora Rigirozzo protagonista: stavolta fa centro su azione d’angolo. Lo Sporting non ci sta e trova il nuovo pareggio all’89’ grazie a Carlotti. Nel recupero Rovini ha la chance del sorpasso, ma Del Bino gli dice ancora di no.