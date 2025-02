Eccellenza. Beffa nel recupero a Solarolo: non basta. Bergamaschi, Fcr ko su rigore al 92’

Solarolo

2

Fcr Forlì

1

SOLAROLO: Fusconi, Mengozzi (44’ st Franceschini), Ferretti, Errani, Malo, Bolognesi, Tassinari (9’ st Piancastelli), Kacmoli, Amaducci (14’ st Sona), Lanzoni, Fernandi (21’ st Costa). All.: Assirelli.

FCR FORLI’: Carroli, Bellavista, Marzocchi, Pascucci, Parlanti (27’ st Garavini), Ferrari, Farabegoli (19’ st Melandri), Guiebre (7’ st Lupattelli), Stucchi, Bergamaschi (3’ st Rabiti), Zabre (7’ st Martoni). All.: Muccioli.

Arbitro: Arrigoni di Ravenna.

Reti: 44’ pt (rig.) Bergamaschi, 3’ st Mengozzi, 47’ st (rig.) Malo.

Note: ammoniti Zabre, Malo, Rabiti, Piancastelli.

Beffa Fcr nel recupero della 24ª giornata di Eccellenza. All’Arboscelli di Solarolo i forlivesi cadono, di rigore in zona Cesarini. Eppure l’avvio promette bene: Farabegoli apre il fuoco dal limite e costringe Fusconi a miracoleggiare. Poi i padroni di casa guadagnano metri e provano a farsi vivi dalle parti di Carroli. L’Frc si difende bene e prima sfiora il gol (Zabre mira il sette, ma Fusconi è in vena di prodigi), quindi passa con Bergamaschi, glaciale dal dischetto.

Nella ripresa, però, in campo c’è solo il Solarolo. Che già al 3’ perviene al pari con un’incornata di Mengozzi sugli sviluppi di un angolo. Poi è Carroli a neutralizzare i tentativi di Lanzoni, Malo e Fernandi. Ma in pieno recupero un contatto in area tra il portiere e Sona viene giudicato da rigore: Malo s’incarica della trasformazione ed è 2-1.

Classifica: Tropical 50; Mezzolara 48; Castenaso 44; Pietracuta, Sampierana 42; Gambettola 37; Medicina F., Sanpaimola, Fcr Forlì 34; Osteria G. 31; Solarolo, Reno 30; S. Agostino 29; Massa Lombarda 28; Russi 27; Faenza 24; Vis Novafeltria 22; Granamica 19.

Marco Lombardi