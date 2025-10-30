Eccellenza. Belvedere, punti preziosi. Blanchard firma la vittoria
Seconda vittoria in tre giorni per il Belvedere di mister Nicola Giallini. Nel turno infrasettimanale della nona giornata del girone...
Seconda vittoria in tre giorni per il Belvedere di mister Nicola Giallini. Nel turno infrasettimanale della nona giornata del girone A di Eccellenza, la squadra rossonera ha vinto 1-0 sul campo ddl Cenaia grazie al gol di Blanchard ottenendo altri tre punti preziosi. Il difensore, rientrato in gruppo da circa un mese, si è subito calato nella nuova avventura in categoria e dopo alcuni spezzoni di partita adesso ha preso il controllo del pacchetto arretrato. Con licenza di fare gol come in questo caso. Nel primo tempo la sfida è stata equilibrata e molto "scorbutica", finché allo scadere del primo tempo Blanchard ha trovato la rete del vantaggio per la formazione di mister Giallini. Poi nella ripresa i padroni di casa hanno provato a pareggiare i conti ma i grossetani hanno stretto i denti lottando su ogni situazione fino alla fine. Al triplice fischio urla di gioia per altri tre punti fondamentali per cercare di ottenere subito la salvezza.
CENAIA: Bettarini, Lischi A., Arcidiacono, Provinzano, Signorini, Puleo, Remedi, Cito, Maggi, Boumarouan, Santagata. A disp.: Castaldi, Fischer, Quilici, Gronchi, Bianchi, Busiello, Rossi M., Sartini, Neri F.. All. Sena.
BELVEDERE: Pini, Veronesi, Del Conte, Cretella, Fregoli, Blanchard, Pecchia, Faenzi, Tantone, Colledan, Carlotti. A disp. Recupero, Consonni, Cret, Artino, Capoduri, Bergamaschi, Frati, Cozzolino, Tenci. All.: Giallini.
Arbitro: Edoardo Bianchi
Rete: 45’ pt Blanchard.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su