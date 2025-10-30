Eccellenza. Belvedere, punti preziosi. Blanchard firma la vittoria

Seconda vittoria in tre giorni per il Belvedere di mister Nicola Giallini. Nel turno infrasettimanale della nona giornata del girone A di Eccellenza, la squadra rossonera ha vinto 1-0 sul campo ddl Cenaia grazie al gol di Blanchard ottenendo altri tre punti preziosi. Il difensore, rientrato in gruppo da circa un mese, si è subito calato nella nuova avventura in categoria e dopo alcuni spezzoni di partita adesso ha preso il controllo del pacchetto arretrato. Con licenza di fare gol come in questo caso. Nel primo tempo la sfida è stata equilibrata e molto "scorbutica", finché allo scadere del primo tempo Blanchard ha trovato la rete del vantaggio per la formazione di mister Giallini. Poi nella ripresa i padroni di casa hanno provato a pareggiare i conti ma i grossetani hanno stretto i denti lottando su ogni situazione fino alla fine. Al triplice fischio urla di gioia per altri tre punti fondamentali per cercare di ottenere subito la salvezza.

CENAIA: Bettarini, Lischi A., Arcidiacono, Provinzano, Signorini, Puleo, Remedi, Cito, Maggi, Boumarouan, Santagata. A disp.: Castaldi, Fischer, Quilici, Gronchi, Bianchi, Busiello, Rossi M., Sartini, Neri F.. All. Sena.

BELVEDERE: Pini, Veronesi, Del Conte, Cretella, Fregoli, Blanchard, Pecchia, Faenzi, Tantone, Colledan, Carlotti. A disp. Recupero, Consonni, Cret, Artino, Capoduri, Bergamaschi, Frati, Cozzolino, Tenci. All.: Giallini.

Arbitro: Edoardo Bianchi

Rete: 45’ pt Blanchard.