Eccellenza. Brescello al terzo hurrà di fila. Dieci minuti di fuoco: Corticella ko
BRESCELLO PICCARDO 2 CORTICELLA 0 BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Zaccariello, Brevini, Cocconi, De Luca, Contini, Buffagni (25’ st Corbelli), Fomov (46’...
BRESCELLO PICCARDO
2
CORTICELLA
0
BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Zaccariello, Brevini, Cocconi, De Luca, Contini, Buffagni (25’ st Corbelli), Fomov (46’ st Bicaku), Notari, Binini (33’ st Iodice), Truffelli (42’ st Rossi). A disp. Aimi, Zambello, Mastaj, Carra, Bouhali. All. Fontana.
CORTICELLA: Calzati, Luccarini (38’ st Bazzani), Cantelli, Chiossi (25’ st Vasta), Fini, Salcuni, Baccolini (14’ st Cianciulli), Dragona (18’ st Caniato), Sene, Manga (35’ st Tonelli), Santaniello. A disp.: Arcamone, Venturi, Gabrielli, Bellipario. All. Cavina.
Arbitro: Leone di Ferrara.
Reti: 8’ st rig. Truffelli, 18’ st Binini.
Note: ammoniti Buffagni, Binini, Brevini (B), Chiossi, Fini e Luccarini (C).
Terza vittoria consecutiva per la Brescello Piccardo, che con due reti nella ripresa supera tra le mura amiche il Corticella e tiene il passo delle rivali nella corsa playoff.
I rivieraschi sfiorano il vantaggio in apertura con Binini, che a pochi passi da Calzati non riesce a deviare in rete, e prima dell’intervallo con Truffelli, che chiama il portiere bolognese alla risposta.
Il vantaggio arriva al minuto 53 grazie a un rigore di Truffelli, concesso per fallo di mano nell’area ospite, poi è Binini a chiudere i conti sfruttando al meglio un errato disimpegno di Luccarini per presentarsi solo davanti a Calzati, freddandolo senza pietà.
Nel finale il solito Truffelli sfiora la doppietta personale, venendo murato al momento di battere a rete da Salcuni dopo una bella iniziativa di Fomov.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su