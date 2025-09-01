Eccellenza. Buona la prima per l’Affrico. La Lastrigiana vince il derby

La prima giornata di Coppa Italia di Eccellenza ha già regalato sorprese e spunti interessanti. Alcune delle squadre più blasonate hanno faticato più del previsto, messe in difficoltà da avversarie che si sono dimostrate più grintose e meglio organizzate. Domenica prossima si giocheranno le gare di ritorno a campi invertiti.

Lastrigiana-Signa 2-1. Al gol iniziale dei padroni di casa con Sarti, il Signa dell’ex Gambadori alla mezzora ha risposto subito con il suo bomber Lorenzo Tempesti puntuale con il primo gol stagionale. Un derby interessante che sembrava destinato a terminare in parità, ma all’83 Crini da buona posizione, supera il portiere Crisanto segnando un gol importante che regala la vittoria assicurando più interesse alla gara di ritorno.

Figline-Grassina 1-0. Davanti a 400 spettatori presenti, il nuovo Figline di Francesco Mocarelli brinda con successo l’esordio in Coppa al "Del Buffa". Una partita molto combattuta con le difese sempre bene attente a non farsi graffiare. Solo nel finale la squadra di casa è riuscita a scardinare la porta rossoverde con Gersi Bibaj di un attento Grassina che con Dini aveva colpito un palo.

Affrico-Antella 2-1. Un esordio col botto per l’Affrico di Villagatti, che nel primo round si impone sull’Antella al termine di un match vibrante e ricco di spunti. La vittoria porta la firma di due attaccanti in grande spolvero: il neo-acquisto Gigli e il dinamico Papini. L’Affrico è sceso in campo con un piglio aggressivo, creando molta pressione sulla difesa avversaria che, al 49’, subisce il gol dell’ex Fiesole, Gigli. L’Antella fatica a reagire, e al 60’ Papini è bravo a segnare il raddoppio per i padroni di casa. Il 2-0 sembra aver spento ogni speranza per gli ospiti, ma all’83’ il bomber Chiaramonti con una giocata delle sue riapre la gara. L’Affrico resiste a denti stretti agli affondi dei biancocelesti, e la partita di ritorno promette scintille.

Montespertoli-Rondinella 0-2. Sul campo del Montespertoli, la Rondinella è brava a sbloccare subito il risultato (27’) grazie a un rigore procuratosi da Vezzi e poi trasformato con freddezza da Polo spiazzando il portiere Romano. I biancorossi di Tronconi controllano la reazione degli avversari senza mai rischiare. Inizio ripresa la Rondinella trova il raddoppio con Vezzi (53’) protagonista assoluto della serata, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Infine, gli altri risultati: Sansovino-Baldaccio Bruni 4-1, Valentino Mazzola-Asta 3-0, Sangiovannese-Castiglionese 2-0, Real Cerretese-Zenith Prato 1-0.

Giovanni Puleri