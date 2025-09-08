Eccellenza. Calderoni para dal dischetto e Di Bari regala i tre punti al Mesola

Sanpaimola

0

Mesola

1

SANPAIMOLA: Cortesi, Sorghini, Guidi (15’ st Turrini), Ferretti (24’ st Correnti), Fusari, Landini, Montuschi (46’ st Minardi), El Ghazali, Zannoni, Bugani (35’ st Fabbri), Curella (18’ st Filippi). All.: Gallamini.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Crosara (8’ st Cobrescu), De Angelis (21’ st Biolcati), Di Bari, Guariento (21’ st Telloli), Spanò, Neffati, Rako, Cantelli (32’ st Alessio), Davo (36’ st Rivas Garrido). All.: Cavallari.

Arbitro: Utili di Faenza.

Rete: 27’ pt Di Bari (M).

Note: ammoniti: Ferretti (S), Fusari (S), Spanò (M), Neffati (M), Cantelli (M). Espulso: Fusari (S) al 14’ st.

IL MESOLA di mister Cavallari conquista una vittoria fondamentale sul campo del Sanpaimola, imponendosi 1-0 in una partita equilibrata per larga parte dei novanta minuti. Nei primi dieci minuti si segnalano una punizione di Ferretti e un tiro debole di Bugani, senza problemi per il portiere ospite. Al 27’, il Mesola passa in vantaggio: un rimpallo in area del Sanpaimola lascia Di Bari libero di calciare in porta e battere Calderoni: è il gol che regala fiducia e consapevolezza alla squadra, pur senza cambiare l’atteggiamento difensivo del Mesola. Il primo tempo termina senza ulteriori pericoli. Al 1’ della ripresa Calderoni compie un intervento miracoloso su Curella, girandosi in diagonale e calciando in angolo. Al 5’, Montuschi calcia da buona posizione e viene deviato in angolo, mentre al 7’ El Ghazali lascia partire un destro potente sotto la traversa, parato ancora da Calderoni. Al 10’ il Sanpaimola ha la grande chance per pareggiare: Bugani atterrato in area, dagli undici metri si presenta Zannoni, il quale calcia rasoterra ma Calderoni respinge, mantenendo il vantaggio per il Mesola. Al 15’ della ripresa, l’episodio che cambia ulteriormente il match: Fusari riceve un secondo cartellino giallo, considerato severo, e viene espulso, lasciando il Sanpaimola in dieci uomini. Al 32’ e al 34’ Bugani si presenta due volte davanti al portiere, ma Calderoni compie interventi miracolosi. Al 37’ un sospetto rigore su Zannoni non viene concesso, ma il Mesola resta ordinato e compatto. Negli ultimi minuti, il Sanpaimola continua a spingere, ma la squadra ospite respinge ogni tentativo e mantiene il vantaggio.