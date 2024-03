Eccellenza. Camaiore si misura la febbre con la Geotermica

Squadra al completo e in grande spolvero per il Camaiore che si è preso di prepotenza il secondo posto in classifica (avendo scavalcato pure la Cuoiopelli... ed essendo ora a -7 dalla vetta del Tuttocuoio, che proprio oggi ha il derby con la Cuoiopelli) grazie alla super striscia fatta di ben 34 punti nelle 16 partite della gestione Pietro Cristiani, di cui 16 punti racimolati solo nelle ultime 6 gare (tutte senza prendere gol). L’imbattibilità del portiere Marco Barsottini (che ha al suo attivo 11 clean-sheet nelle 16 gare con Cristiani al timone) dura da 570 minuti (non prende gol in gara ufficiale dal 21 gennaio). In diffida ci sono D’Alessandro e Kthella che potrebbero anche essere risparmiati in vista del River Pieve. Ma la testa è tutta sul match odierno contro la Geotermica fanalino di coda: la sfida classifica alla mano sembrerebbe non avere storia ma invece il team di Larderello va preso con le molle perché cerca punti salvezza (deve vincere quasi per forza se vuole tentare il miracolo) e davanti ha due “volponi“ come Falchini e Pellegrini oltre che un allenatore capace come Matteo Niccolai. In difesa però la Geotermica concede assai e dunque i bluamaranto puntano a fargli male avendo tante armi affilate a livello offensivo. Il tecnico Cristiani ha il dubbio sul modulo da schierare: farà un 3-5-2 (con Arnaldi titolare dietro) o più probabilmente un 4-3-1-2 (col rientro di Biagini nel rombo di centrocampo... ma occhio alla candidatura del 2003 Ricci). In difesa l’unico certo del posto è il mancino Zambarda che rientra dopo il turno di squalifica. Probabile poi la conferma del 2003 Velani (migliore in campo domenica scorsa nel blitz 1-0 a Perignano). La terna arbitrale oggi alle 14.30 al Comunale di Camaiore sarà quella col fischietto Mattia Solito di Piombino ed i guardalinee Domenico De Stefano di Empoli e Nicol Bellè di Livorno.

Probabile formazione (4-3-1-2): 33 Barsottini; 2 Borgia, 5 Velani (’03) (D’Alessandro), 21 Zambarda, 34 Crecchi (’04); 8 Amico, 4 Anzilotti, 45 Da Pozzo; 10 Biagini (Ricci, ’03); 9 Geraci, 11 Kthella (Imbrenda).