ECCELLENZA. Camaiore: un pari senza reti. E continua la striscia positiva

LANCIOTTO CAMPI

0

CAMAIORE

0

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Esposito Goretti, Fedi, Mazzanti, Bambi, Manzatu, Bini, Cecchi, Ascolese, Frezza. (A disposizione: Roselli, Nocentini, Thiam, Verdi, Andreucci, Arca, Cassiolato, Afelba, Coli). All. Riccardo Secci.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, D’Alessandro, Verona, Da Pozzo, Geraci, Biagini, Kthella. (A disposizione: Barsaglini, Orlandi, Arnaldi, Coppola, M. Ricci, Bellucci, Pezzini, Bacci, Amico). All. Pietro Cristiani.

Arbitro: Andrea Baldasseroni di Pistoia (assistenti Lorenzo Dario Puccini e Cristian Bua di Pontedera).

CAMPI BISENZIO – Il Camaiore della gestione Cristiani prosegue la propria striscia positiva che ora diventa di 7 punti in 3 partite. Dopo le vittorie con Geotermica in trasferta e River Pieve in casa arriva il primo pari con in panchina l’ex tecnico del Tau. E arriva sul campo del Lanciotto. Da sottolineare come col nuovo allenatore il Camaiore non abbia ancora preso un gol in 270 minuti di gioco più recupero. Con Cristiani la porta di Barsottini è ancora inviolata. La partita è stata effettivamente da 0-0, con poche occasioni da ambo le parti ieri. Nel primo tempo solo qualche punizione dal limite e tanti calci d’angolo. Camaiore che prova a fare la partita esercitando però uno sterile predominio territoriale. Le dimensioni ridotte del campo non hanno certo aiutato lo sviluppo della manovra bluamaranto. Il Lanciotto Campi per altro ha cambiato modulo mettendosi a specchio col rombo in mezzo al campo così da andare strategicamente a prendere i vertici Anzilotti e Biagini, togliendo di fatto le principali fonti di gioco agli ospiti. E gli è riuscito, sporcando le poche azioni pulite camaioresi. Troppo nervosisimo iniziale non ha poi facilitato il compito per la squadra versiliese, che nel secondo tempo invece ha cambiato modulo passando a 3 dietro con Borgia e Crecchi a fare i quinti. E col 3-4-1-2 il Camaiore di Cristiani è migliorato ma non è comunque riuscito a sfondare, restando sullo 0-0.