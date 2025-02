Eccellenza, capitan Iazzetta: "Il presidente Lenzi aveva ragione a invocare un cambiamento di rotta e di mentalità». Sant’Agostino, che sollievo: "Giusto approccio»

Finalmente il Sant’Agostino esce dal letargo e raccoglie una vittoria preziosa. I ramarri hanno vinto lo scontro diretto per evitare i playout con il Russi, le castagne dal fuoco tanto per cambiare le ha tirate fuori Fabio Cazzadore, autore di una doppietta, che porta il bottino personale a 13 gol. La classifica comincia a sorridere, ma non c’è tempo per riposare sugli allori, domenica prossima sul campo neutro di Cattolica il Sant’Agostino farà visita alla capolista Coriano, che avrà il dente avvelenato per l’imprevista sconfitta a Faenza. Tira un sospiro di sollievo capitan Enrico Iazzetta (nella foto), domenica tra i migliori contro la formazione ravennate. "Abbiamo meritato, abbiamo giocato con il giusto approccio, che poi è quello che dovremo utilizzare di qui alla fine del campionato se non vogliamo correre dei rischi. Il presidente Bruno Lenzi aveva ragione a invocare un cambiamento di rotta e di mentalità". Tre punti che potrebbero rappresentare la svolta. "Era ora, se avessimo perso un’altra volta potevamo scivolare nei bassifondi della classifica. Dobbiamo però dare continuità, la classifica è corta e basterebbe poco a ritrovarci nella palude". Cosa ha portato il nuovo allenatore Massimiliano Biagi? "Ha portato serenità, molti dei nostri problemi sono di natura psicologica. In più sta lavorando sul concetto di atteggiamento e mentalità". Per fortuna c’è sempre Cazzadore… "Fabio è stato determinante, aiutato dai compagni, in particolare da Vanzini, che si è mosso molto e ha aperto gli spazi". I tifosi si aspettano delle prestazioni di livello dagli ex spallini Landi e Laurenti. "Sono arrivati a Sant’Agostino che erano fuori condizione a causa di infortuni, stanno ritrovando il ritmo partita. La pazienza sarà ripagata: hanno tecnica ed esperienza, che ci sarà molto utile di qui alla fine del campionato". Il Coriano all’andata è stato fermato proprio dal Sant’Agostino sul 2-2. "Speriamo sia di buon auspicio, da allora ne è passata tanta di acqua sotto i ponti. Di sicuro vogliamo ripeterci e fermare la capolista".

Franco Vanini