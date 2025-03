Eccellenza. Castelfranco travolto. Retrocessione ufficiale

zola

5

castelfranco

0

ZOLA: Farne, Minelli (46’Gamberini), Tumminelli, De Angelis (66’Canosa), Fiore, Farini (66’Di Giulio), Rossi, Molossi (46’Marzillo), Brito (77’Ferri), Medi, Oulai. A disp. Bertocchi, Monti, Barbieri, Guidi. All. Zecchi

V. CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Ogunleye, Romanciuc, Musi, Gueye, Ferrari, Tajeddine (46’Cannas), Kola (37’Simonetti), Cusano (46’Campani), Mariano (85’Tondelli). A disp. Bianchi, Gargiulo, Antra. All. Napolitano

Arbitro: Battilani di Imola

Reti: 15’ Molossi, 27’, 40’ e 77’ Medi, 75’ (rig.) Brito

Note: ammoniti Oulai, Passini, Gueye e Cannas Con la 27esima sconfitta su 27 gare il Castelfranco è matematicamente retrocesso in Promozione a 28 anni dall’ultima volta. Con lo Zola non c’è gara: apre Molossi con un tiro dall’area, poi tris di Medi (uno in rovesciata) e in mezzo il rigore di Brito che sanciscono il 5-0 finale.