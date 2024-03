Eccellenza. Castello super: un gol per tempo per sperare ancora

geotermica

0

castelfiorentino

2

GEOTERMICA: Rossi, Burini, Pruneti, Spagnoli, Caccio, Misseri, Scottu, Puccini, Pellegrini, Falchini, Zoncu. A disp. Bettarini, Coli, Romeo, Mecacci, Penco, Venturi, Dussol, Gadiaga, Campo. All. Niccolai.

CASTELFIORENTINO UNITED: Neri, Mancini, Casanova, Viti, Campatelli, Maltinti, Giani, Ercoli, Daidola, Benvenuti, Boumarouan. A disp. Bruni M., Duranti, Iorio, Benedettino, Bruni T., Ballerini, Pieracci, Fall, Borri. All. Scardigli.

Arbitro: Galligani di Pistoia (assistenti Di Spigno di Livorno e Biondi di Lucca).

Reti: 29’ Boumarouan, 77’ rig. Ercoli.

LARDERELLO – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Nello scontro diretto tra le ultime due della classe il Castelfiorentino United aveva un solo risultato a disposizione per continuare a sperare almeno nella possibilità di giocarsi la salvezza ai play-out. Esattamente come all’andata, anche stavolta i gialloblù hanno avuto la meglio per 2-0. A decidere la sfida, ben interpretata e gestita dai ragazzi di Scardigli, una rete per tempo. Nella prima frazione poco prima della mezzora ci ha pensato Boumarouan a sbloccare il risultato con un preciso diagonale. A metà ripresa, invece, è stata la freddezza di Ercoli dal dischetto a valere il raddoppio.